UNPA cree que será inminente la entrada de VOX en el Ejecutivo de Alpedrete

UNPA ha valorado este miércoles la decision de Partido Popular y Ciudadanos de dar por finiquitado el pacto de gobierno con esta formación municipalista. Cree que la ruptura ha sido unilateral, injustificada, sin diálogo para buscar una solución si es que había tanto problema y sin previo aviso.

A Ana Isabel Balandín y Mari Luz Sancho, las dos concejales de UNPA, su expulsión del Ejecutivo les ha pillado por sorpresa... a pesar de la tensión que se 'mascaba' en el seno del tripartito en los casi seis meses que ha durado el acuerdo.

Supieron de la ruptura este martes por la mañana apenas unas horas antes de que sus ya ex socios, PP y Ciudadanos, hicieran el anuncio, pero creen que la decisión tiene un día clave: el 10-N, el pasado domingo cuando los resultados de las Elecciones Generales colocaron a VOX como segunda fuerza política en el municipio.

Por ello UNPA apostaría a que será inminente la entrada en el equipo de Gobierno de la concejal de esa formación, Amaya Acosta, y el edil no adscrito (ex de VOX), José Miguel Gordo.

"Estoy convencida que la decisión estaba tomada desde el domingo, si no antes. Fue justamente el momento en el que se decide qué se hace con UNPA. A nosotras en la reunión del equipo de Gobierno ya nos lo dijo el alcalde, no claramente que nos iba a sustituir por VOX, sería muy fuerte que nos dijera eso, lo que nos faltaba, pero sí salió en ese comentario", apunta Ana Isabel Balandín.

Lamenta que PP y Ciudadanos hayan querido librarse de UNPA, del que se han servido para alcanzar el Gobierno, para conformar esa nueva alianza, una maniobra que califican de "poco ética" y "electoralista".

DISCREPANCIAS Y AUSENCIAS

Balandín ha denunciado también algunos de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar en estos meses UNPA cuando mostraba sus discrepancias con el alcalde Juan Rodríguez, al que achacan una actitud "poco dialogante" y "poco democrática".

"No les gustó que no apoyáramos la opción de que servicios técnicos se marcharan de la Casa Consistorial, no apoyamos que se creara una plaza de técnico de Administración General y ellos no estuvieron de acuerdo en que la concejal de Servicios Sociales estuviera presente en la reunión solicitada a la Mancomunidad THAM para que rindiera cuentas al Ayuntamiento", recuerda la edil.

Mari Luz Sancho ha sido muy crítica con sus ex compañeros de tripartito, de los que ha dicho que "hay dos concejales del PP que son ceros a la izquierda" y ha aludido a Ana Piñeiro, de Ciudadanos, como si ella fuera la alcaldesa en la sombra.

UNPA reconoce, tal y como denunciaron este martes PP y C's, que no asistió a las reuniones de presupuestos porque el ambiente estaba ya enrarecido, pero que esto no es lo que realmente ha pesado en el ánimo de ambas formaciones a la hora de tomar la decisión de romper.

Ambas ediles han concluido asegurando que se marchan "orgullosas del trabajo realizado" y que su salida abre la puerta al equipo de Gobierno para cuestionar el trabajo del anterior tripartito, del que UNPA formó parte con Alpedrete Puede y PSOE.