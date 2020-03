La oposición de Collado Villalba defiende la vuelta del mercadillo a Los Belgas

Los partidos políticos en la oposición en el Ayuntamiento de Collado Villalba han visitado este lunes la Plaza de Los Belgas para defender, como ha pedido la asociación de comerciantes de la zona, la vuelta del mercadillo.

En principio la visita estaba convocada por Más Madrid, Unidas por Collado Villalba, Vecinos por Collado Villalba y PSOE, pero también se han acercado los concejales de VOX y todos han opinado sobre la situación.

Recordaban que el equipo de Gobierno ha prometido en reiteradas ocasiones que el mercadillo volvería a Los Belgas y con esa premisa se iniciaron las obras y han operado y tomado decisiones los comerciantes. "Lo primero es que las promesas se tienen que cumplir, máxime cuando las dice un político y cuando implican decisiones y cambio de calado en el tejido económico del municipio", asegura Diana Barrantes, portavoz de Vecinos, idea que comparte la líder de VOX, Ana de Dompablo, para quien "un cargo público debe tener palabra, es lo más importante que tiene un político. En este caso la alcaldesa tendrá que ser consciente de sus actos y de por qué ahora ha reculado. Los datos, no es que no nos los creamos, es que no los hemos visto".

Además está el hecho de que hasta que comenzaron las obras no había debate alguno acerca de cuál era el lugar del mercadillo. Una ubicación céntrica que, por otro lado, da cobertura a la zona más poblada de la localidad. "En Los Belgas está cerca de Las Suertes, el barrio de La Estación, el Parque de la Coruña... hay mucha más gente que puede ir andando que en el P-29", explica Tomás Alberich, de Unidas por Collado Villalba.

"Vamos a luchar para que el mercadillo vuelva a donde tiene que estar, a un eje fundamental para el comercio local que es calle Real y Plaza de Los Belgas", aseguraba Gonzalo Díaz, de Más Madrid.

"El enfrentamiento entre quienes quieren que el mercadillo esté aquí o no, no ha existido nunca en el municipio. Lo que hay que hacer es promover condiciones -de limpieza y ruidos, molestias para los vecinos- para que el mercadillo se siga desarrollando en Los Belgas", apunta Vituco Alcolea, portavoz del PSOE.

El debate no existía antes, pero sí ahora. De hecho, la presencia de los políticos en Los Belgas este lunes ha motivado entre los viandantes opiniones de todo tipo, entre quienes están a favor de que el mercadillo regrese y otros, vecinos de la zona, que consideran que lo mejor sería que se quedara en el P-29.