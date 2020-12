Mataelpino recoge firmas para pedir a Carreteras un camino seguro al colegio Josefina Carabias

Tras superar el cierre completo del centro por un brote de COVID en noviembre y recuperar la "normalidad" en la vuelta a clase tras la cuarentena, en el CEIP Josefina Carabias de Mataelpino preocupa ahora otro problema, ya existente antes del coronavirus, un peligro que se cierne sobre los alumnos en cada entrada y salida, por lo que pide un camino más seguro al colegio.

Las familias temen un accidente y han sumado fuerzas junto a la dirección y al Ayuntamiento para solicitar una solución a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

El único acceso al centro que existe actualmente está situado en un cruce de carreteras con poca visibilidad debido, en gran medida, a un cambio de rasante donde se ubica el paso de peatones más cercano al colegio.

Padres y madres están recogiendo firmaspara reclamar una serie de medidas que ya desde el pasado curso la concejalía de Movilidad Sostenible ha pedido a la Comunidad. "No hay una buena señalización, hay un cambio de rasante, el paso de peatones más cercano no está elevado, no hay un semáforo y, al ser la entrada del pueblo, los coches vienen a velocidad y es importantísimo instalar medidas disuasorias. La petición conjunta recoge que haya una señalización que indique claramente la presencia de un centro escolar", explica la edil del área y segunda teniente de alcaldía, Isabel Giménez.

"No hay ninguna separación, ninguna valla entre la carretera y las aceras. Es un caldo de cultivo idóneo para que haya un accidente", se queja Ignacio, uno de los padres del colegio.

En la petición conjunta solicitan la instalación de elementos reductores de la velocidad como badenes o bandas sonoras, además de semáforos para el paso de cebra y en el cruce de la carretera con la calle Saleguillas, donde se encuentra el colegio, o la construcción de una rotonda que ayude a regular el tráfico en la zona.

También demandan la instalación de vallado en las aceras contiguas a las carreteras y señalización de la presencia de un colegio y de escolares en las proximidades.

Por su parte, desde la Consejería de Transportes indican que han recibido esta petición y que la están estudiando.