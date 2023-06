Los embalses que gestiona el Canal de Isabel II para el abastecimiento de la Comunidad de Madrid han comenzado el mes de junio al 61,5 % de su capacidad máxima, con 580,6 hectómetros cúbicos almacenados, después de un mes de mayo húmedo que, no obstante, no ha favorecido una acumulación significativa de agua en los embalses.

Los embalses, que en el último mes han perdido 36 hectómetros cúbicos, se encuentran ahora 18 puntos por debajo de la media histórica de los últimos 30 años (79,7 %).

Según los datos del Canal de Isabel II, mayo ha sido un mes húmedo en lo que respecta a las precipitaciones. En las presas ha llovido un 7,7 % más de lo esperado en comparación con los registros históricos -las precipitaciones han alcanzado allí los 64,8 litros por metro cuadrado-, si bien este valor es inferior al registrado en la ciudad de Madrid, donde las lluvias han dejado un acumulado de 90,7 litros por metro cuadrado.

Pese a todo, el carácter tormentoso de las precipitaciones y la sequedad del terreno no han favorecido una acumulación significativa de agua en los embalses.

De hecho, explica el Canal de Isabel II, las aportaciones durante el mes de mayo han sido de apenas 12,9 hectómetros cúbicos, un 84,4 % por debajo de la media del mes.



LAS LLUVIAS SÍ AYUDAN A CONTENER EL CONSUMO DE AGUA



En cualquier caso, las lluvias de las últimas semanas sí han contribuido a contener ligeramente el consumo de agua, que estaba siendo más propio del verano que de la primavera, y, con ello, se ha mantenido más agua en los embalses.

En mayo, el volumen de agua derivada desde las captaciones ha sido de 45,4 hectómetros cúbicos, un 2,7 % superior al del mismo mes de 2022.

En lo que llevamos de año, el consumo de agua en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 6,5 % respecto al curso anterior.

Por este motivo, y como siempre hace independientemente de la situación hidrológica, Canal de Isabel II insiste en la importancia de hacer un uso responsable del agua, con pequeños gestos, como ducharse en lugar de bañarse, y hacerlo de forma breve; cerrar el grifo durante el enjabonado; no usar el inodoro como cubo de basura; poner la lavadora con la carga completa, o instalar economizadores en los grifos.

Además, Canal tiene activadas distintas actuaciones para preservar el agua de consumo mediante su propia gestión. Entre ellas, cobra especial importancia el impulso a la reutilización de agua regenerada para riego de zonas verdes públicas, baldeo de calles y usos industriales, que solo el año pasado permitió ahorrar 17 hectómetros cúbicos de agua potable.

A ello se le une el Plan RED de renovación de tuberías y también la detección temprana de fugas, que han convertido la red de distribución madrileña en una de las más optimizadas del mundo, con niveles de pérdidas muy por debajo de la media nacional.

Gracias a estas medidas y a la robustez y flexibilidad del sistema de abastecimiento de Canal de Isabel II, que dispone de reservas subterráneas y permite realizar trasvases entre cuencas interiores, el suministro a la región está asegurado.

SITUACIÓN ACTUAL | 61% de volumen: MEDIO / 580,587 hm3 embalsados Embalse Pinilla 65,00% 24,701 hm3 Embalse Riosequillo 83,00% 41,331 hm3 Embalse Puentes Viejas 77,00% 40,568 hm3 Embalse El Villar 76,00% 17,019 hm3 Embalse El Atazar 60,00% 255,07 hm3 Embalse El Vado 29,00% 16,38 hm3 Embalse Pedrezuela 58,00% 23,712 hm3 Embalse Navacerrada 48,00% 5,343 hm3 Embalse Santillana 61,00% 55,481 hm3 Embalse Navalmedio 33,00% 0,234 hm3 Embalse La Jarosa 46,00% 3,302 hm3 Embalse Valmayor 67,00% 82,813 hm3 Embalse La Aceña 62,00% 14,633 hm3