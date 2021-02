Las colas del hambre en Galapagar: "No tenemos capacidad para atender todas las necesidades que nos llegan"

Hace ya un mes que la asociación 'En Galapagar No Estás Solo' se dirigió por carta al alcalde, Alberto Gómez, para pedirle una reunión en la que presentar su trabajo en favor de los vecinos que más han sufrido las consecuencias económicas del COVID y pedir su colaboración. Una solicitud a la que aún no ha recibido respuesta, razón por la que ha hecho pública esa misiva para dar a conocer la gravedad del problema.

Desde que se decretara el Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, un grupo de voluntarios de Galapagar se volcó en ayudar a los vecinos que estaban sufriendo dificultades por culpa de los confinamientos y la paralización de la actividad económica. No les han dejado solos, de ahí el nombre de la asociación. Han repartido y siguen repartiendo comida, productos de aseo y limpieza, ropa y prendas de abrigo, material escolar e incluso juguetes.

Todo esto es lo que la asociación quiere contarle de primera mano al alcalde, además de analizar con el Ayuntamiento formas de colaboración para seguir ayudando.

"Queremos una reunión para ver de qué manera entre asociaciones y Administración nos podemos coordinar porque la situación va empeorando cada día. Ahora mismo estamos dando alimento todos los meses a 128 familias, tenemos a 60 familias en lista de espera porque no tenemos mayor capacidad", ha contado a COPE de la SIERRA Carmen Casahorrán, presidenta de 'En Galapagar No Estás Solo'.

Mientras esperan la llegada de una respuesta municipal, los voluntarios de la asociación siguen apoyándose en lasolidaridad de vecinos y empresas locales, gracias a la cual también cuentan con un local, en la calle Guadarrama, frente a la entrada lateral de la Iglesia.

Han aprovechado para hacer un llamamiento a la población. Todavía hay muchas necesidades no cubiertas. "Nos estamos surtiendo de donaciones ciudadanas, pero estamos viendo que no es suficiente, no tenemos la capacidad para poder atender a todo el mundo que está demandando la ayuda en esta situación tan complicada", apunta Casahorrán.

Si quieres ayudar, puedes hacerlo con alimentos no perecederos, productos de alimentación infantil, de higiene personal... Ahora se van a cambiar de local y también van a necesitar fondos y ayuda para acondicionarlo.

Si quieres contactar con 'En Galapagar No Estás Solo' puedes llamar al teléfono 689 90 92 11 o a través del correo electrónico info@engalapagarnoestassolo.org.