El Escorial aprueba por unanimidad revisar la multa a un vecino por talar un fresno sin permiso

José Vélez es un vecino de El Escorial que hace 13 años, al día siguiente de una tormenta, decidió talar un fresno dentro de su parcela de Los Arroyos. El árbol estaba enfermo y amenazaba con desplomarse sobre el tejado de su vivienda. Su error fue no pedir la pertinente autorización pero pudo en su ánimo la premura de la situación y el riesgo. "Decidí que viniera una máquina a retirarlo, tenía que haber pedido un permiso, no lo sabía, lo que se me ocurrió fue quitarlo cuanto antes porque estaba tocando el tejado justo junto a la habitación de los niños", explicaba este vecino hace unos años a Trece TV.

El resultado fue que ha tenido que hacer frente a una multa de más de 100.000 euros. "Esto ha sido una odisea, un tormento, no solo por la cantidad de dinero que nos ha hecho renunciar a muchas cosas, sino por la cuestión personal", aseguraba José hace unos días a COPE de la SIERRA.

Ahora el Pleno del Ayuntamientoha decidido por unanimidad revisar su caso. Se va a incoar el procedimiento revisor del expediente sancionador contra Vélez porque, cuando tuvieron lugar los hechos y se impuso la multa, lo tendría que haber decidido el Pleno municipal y no la Junta Local de Gobierno, como ocurrió.

Al Pleno, celebrado el pasado 25 de enero, se presentaron 124.000 firmas recogidas apoyando a José Vélez a través de la plataforma Change.org.

"Con esa incoacción de expediente lo que se abre es un plazo de 15 días para que el interesado presente alegaciones. Además, se tendrán que incorporar informes, que vendrán derivados de las alegaciones como otros que aporte el Ayuntamiento para, después, mandar la documentación a la Comisión Jurídica Asesora, que es la que tendrá que resolver", ha explicado este lunes en rueda de prensa la alcaldesa en funciones, Tamara Ontoria.

El informe sobre las alegaciones así como los diferentes documentos aportados se elevarán a la próxima sesión plenaria y de ahí se dará traslado a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para su resolución.

Si sale adelante, la multa se anularía y podría reembolsarse al perjudicado el importe pagado.

Ontoria, además, ha asegurado durante su comparecencia que, como partido político (Unidas El Escorial), va a estudiar la posibilidad de adoptar medidas judiciales, si la Comunidad de Madrid da la razón al vecino, para depurar responsabilidades políticas entre los que en su día adoptaron la decisión de imponer la multa. "Como hay elecciones en mayo, ahora mismo no sabemos si nuestro partido se va a mantener o no, pero si vemos que la resolución fuese favorable al vecino porque fuese un acto nulo habría que pedir responsabilidades políticas".

Hay que recordar que en la Junta de Gobierno que tomó la decisión de imponer la multa a Vélez se encontraban el exalcalde y candidato del Partido Popular a la alcaldía el próximo mes de mayo, Antonio Vicente, e Ignacio González Velayos, exedil del PP y actual coordinador de VOX en El Escorial.