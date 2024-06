Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, algo más que un coro: el día a día

Se buscan nuevas voces para la Escolanía de San Lorenzo de El Escorial, que ofrece 25 becas para el próximo curso. Este particular coro, de carácter internacional, cumple en 2024 medio siglo desde su refundación y actualmente acoge a 46 chavales de entre 9 y 18 años, que viven internos en el Real Monasterio, donde cantan, juegan, estudian, comen y duermen... En definitiva, se hacen familia.

Llegan procedentes de distintos puntos de la geografía española, pero sobre todo de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Dejan muy pronto su hogar y durante el curso, madrugan para ir al colegio de los Padres Agustinos, sin salir del propio Monasterio, donde viven internos. Tras una merienda en la Lonja, por la tarde, comienza su formación musical.

Así que su día a día discurre entre estudiar y hacer deberes pero también solfeo, canto y ensayos, aunque siempre hay tiempo para echar una pachanga de fútbol en la galería y, sobre todo los más pequeños, para añorar a sus familias. A Oto, de 10 años, le costó mucho separarse de sus padres. "Yo, antes del cursillo que hay para probar un poco, no quería. Después del cursillo, cambié de idea".

Ya pasaron por aquello veteranos como Alonso, que llegó desde el pequeño pueblo toledano de Cebolla a San Lorenzo de El Escorial con 9 años, ahora tiene 18 y acaba de terminar su último curso, como Fabio. Echando la vista atrás, les puede la nostalgia. "Es duro, porque salimos poco, los mayores alguna vez, pero lo suficiente y de sobra, para mí esto es mi vida... Me acuerdo que vine una vez a ver el Monasterio de visita y pensé, 'qué chulo, imagínate vivir aquí', y por casualidades del destino terminé aquí, de hecho yo pensaba de pequeño que cantaba mal y que no se me iba a dar bien, pero bueno..."

Estos ‘chicos del coro’ están apoyados por varios educadores, que conviven con ellos, como Fernando. "No sólo tienen una formación musical, tienen una formación como personas muy grande, y en esas edades de la adolescencia pues, al final, empiezan a surgir vínculos. Tienen unos horarios en los que se puede hacer poca vida fuera, pero intentamos hacer actividades fuera para que ellos tengan también sus momentos".

No todo pasa entre los muros del Monasterio. Han dado conciertos en Asia, Sudamérica y Europa y pueden conocer a grandes personalidades. Su última actuación, hace apenas unos días, ante el rey Felipe VI. La próxima, en Roma, ante el Papa Francisco, en noviembre, para lo que han estado trabajando duro en los últimos meses.