La Comunidad de Madrid presenta en Torrelodones 'Vacaciones en familia para menores tutelados'

Hay muchas razones por las que una familia no se puede hacer cargo del cuidado de los menores. Ellos, los más pequeños, no tienen la culpa de no poder contar con un entorno familiar estable en el que desarrollarse.

Por eso la Comunidad de Madrid cuenta con una veintena de centrosen los que se acoge a estos menores, se les proporcionan los cuidados que necesitan, con educadores y psicólogos, y se trabaja para que puedan volver a su casa cuanto antes o, si no, que puedan encontrar un nuevo hogar, temporal o definitivo.

La consejera de Familia Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este viernes uno de esos centros, ubicado en Torrelodones. Es la Residencia Infantil Nuestra Señora de Lourdes, un centro público incluido en la red regional de protección a la infancia en el que conviven actualmente 44 menores de entre los 0 y los 17 años.

Allí se intenta proporcionar un entorno lo más hogareño posible a estos chavales que, por diferentes circunstancias, no pueden estar con sus familias.

¿Y cómo es su día a día? "Por las mañanas los niños están en sus recursos escolares y por las tardes se intenta, de una forma planificada y consciente, crear un ambiente lo más familiar posible, en donde tengan experiencias normalizadas, desde hacer los deberes hasta salir al parque, o hacer actividades de ocio durante los fines de semana, como cualquier otro niño de la Comunidad de Madrid", explica a COPE Domingo Mayoral Barroso, su director.

El objetivo de estas medidas de protección es que los menores puedan reintegrarse en sus familias, lo que no siempre es posible, o no temporalmente. Durante el curso se desarrollan iniciativas como ‘Un curso en familia’ y, cuando llega el verano, empieza ‘Vacaciones en familia’, que quiere brindar a estos niños unos días de ocio fuera de sus residencias.

"Lo primordial es que los niños recuperen un entorno familiar estable lo antes posible. Animamos a las familias a que acojan a alguno de nuestros menores, puede ser en un período de 15 días hasta un mes y medio. Es una experiencia muy enriquecedora, tanto para las familias como para los niños", aseguraba Ana Dávila.

Este programa de acogimiento vacacional está dirigidotanto a matrimonios como parejas y personas solteras mayores de 25 años. Hay que pasar un proceso de selección pero el primer paso es llamar al teléfono 900 103 490 o escribir a acogimientos.familiares@madrid.org.

La consejera ha aprovechado su visita a Torrelodones para recordar que este programa, que cumple su XVII edición, acaba de abrir el plazo de inscripción a las sesiones informativas para las familias interesadas, que cuenta con cuatro jornadas en modalidad presencial u online hasta el próximo 8 de mayo.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 20 de mayo.

'Vacaciones en familia' se estrenó en 2008 y cuenta con una gran aceptación y valoración. El año pasado disfrutaron del programa 71 niños.