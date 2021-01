Collado Villalba, primer municipio de la zona Noroeste en aprobar su adhesión al PIR

Collado Villalba ha sido el primer municipio de la zona Noroeste en aprobar formalmente su adhesión al Plan de Inversiones de la Comunidad de Madrid, el Plan PIR, para el periodo 2021-2025. Lo ha hecho este martes en un Pleno Extraordinario.

De momento, no es más que la adhesión formal a este programa, porque aún no se sabe qué cantidad de los 1.000 millones previstos por la Comunidad de Madrid para el Plan PIR se destinarán a cada una de las localidades y, por tanto, qué actuaciones dará de alta Collado Villalba. De momento lo que sí se sabe es que el municipio pedirá destinar el 25 por ciento de esos fondos a gasto corriente municipal. Del resto se podrá comenzar a hablar en unos cinco meses. “Es iniciar el trámite de adhesión al programa porque no tenemos identificadas a las cantidades que iban a ser asignadas a cada uno de los municipios”, explica en el Pleno el portavoz del Ejecutivo, Bernardo Arroyo.

Eso no quita para que, desde la oposición, ya se hayan lanzado algunas propuestas al Ejecutivo. Han pedido consenso con todos los grupos de la oposición en los proyectos a financiar. Entre las propuestas concretas, actuaciones de renaturalización del río Guadarrama y el Arroyo de la Poveda, el arreglo del Camino de la Fonda, la construcción del Teatro Municipal sin Barreras, la rehabilitación de las casas de los Maestros o actuaciones en eficiencia energética de los edificios municipales. Varios grupos han pedido además que se consulten con los vecinos las actuaciones.

El Plan PIR para los próximos cinco años llega con algunas novedades. Entre ellas, que se adelantará a los ayuntamientos la mitad del coste de los proyectos de inversión. Además, se han establecido mecanismos para agilizar las tramitaciones.