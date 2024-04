El barrio de El Gorronal de Collado Villalba celebra sus fiestas del 1º de Mayo

Aunque el Recinto Ferial lleva abierto desde el pasado fin de semana, con las atracciones a 1,50 euros todos los días, el pistoletazo de salida de las fiestas de San José Obrero en El Gorronal de Collado Villalba no será hasta este martes, 30 de abril con la noche de pre-fiestas. En la Plaza del 1º de Mayo, punto neurálgico del barrio, se abrirá la barra a las ocho de la tarde y justo después, concierto del grupo de rock 'El artista invitado', seguido de discoteca móvil con 'La Moviteka' y el DJ Albert Kren.

La programación se prolongará hasta el domingo, 5 de mayo. Seis días de diversión y convivencia en la zona más populosa de Collado Villalba, donde la Peña San José Obrero se ha encargado tradicionalmente de organizar estas fiestas. Empezó en el año 1978 y ese 'toque familiar' que tenían entonces se ha ido conservando, como lo ha hecho el espíritu de barrio.

"Las empezó un cura que había aquí, se llamaba Jimmy. Yo creo que no sé si llegamos a hacer alguna verbena, pero poco, porque económicamente no se podía funcionar, no estaba constituida la sociedad y no había aportaciones de los socios y cada vecino colaboraba como podía. Eran muy bonitas", contaba el presidente de la Peña, Pedro Rodríguez.

El libro de fiestas es especial. La portada la ha diseñado Martina, que tiene 4 años, y recoge, sin adulterar, su visión de cómo son las fiestas. "Creo que es la forma más bonita de representar qué se 'cuece' en los pueblos en la actualidad. Cómo ven los niños su pueblo y sus fiestas. Y me parece una idea estupenda. Ojalá cuando el ejemplo y esto se convierta en algo tradicional. El cartel está tal cual lo hizo Martina", dice la alcaldesa, Mariola Vargas. "No hay retoque ninguno", añade Pedro Rodríguez.

Las fiestas tendrán, en el apartado musical, las visitas de las orquestas La Huella, La Búsqueda y Evasión, un concierto tributo a El Barrio, aperitivos a mediodía amenizados con música, juegos infantiles… el miércoles 1 de mayo habrá misa cantada por el Coro de la Hermandad del Rocío a las 12 horas, tras la que tendrán lugar el pregón y el chupinazo.

Las fiestas terminarán el día 5 con una gran traca a las diez de la noche.

La programación completa se puede consultar en www.colladovillalba.es.