Ayuso no declarará BIC el Valle de los Caídos porque no tiene competencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que no declarará Bien de Interés Cultural (BIC) el Valle de los Caídos, como le ha pedido VOX, porqueno le compete, y ha solicitado a Alberto Núñez Feijóo que cuando tenga mayoría derogue la Ley de Memoria Democrática, a la que ha calificado de "falsa, sectaria y autoritaria".

Así respondía Ayuso a la líder de VOX en Madrid, Rocío Monasterio, en el Pleno de la Asamblea de este jueves, tras su petición de declarar BIC el Valle de los Caídos para hacer frente a la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Voy a cumplir la ley mientras defiendo el patrimonio cultural de Madrid y le pediré a mi partido que, cuando tenga mayoría parlamentaria suficiente, derogue esta espantosa ley", ha señalado Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ha añadido que la Ley de Memoria Democrática ha sido pactada para "blanquear" el "relato" de ETA, pero ha indicado que su Gobierno no tiene "responsabilidad" sobre el Valle de los Caídos, sino que la tiene Patrimonio Nacional, que debería "protegerlo". "En caso de que no fuera así, se actuará sobre el conjunto escultórico y arquitectónico, la cruz incluida, y la Comunidad de Madrid informaría sobre las medidas a adoptar. Para lo que no necesito sus votos, por cierto", le ha espetado Ayuso a Monasterio.

Ha señalado la presidenta que dentro de las competencias autonómicas, Madrid tratará "con el mismo respeto y atención" a las familias de todas las víctimas enterradas en el Valle o en cualquier rincón de la Comunidad de Madrid.

"Modificar el Valle solo sería entendible si buscase tratar a todas las víctimas por igual y cerrar heridas, aunque el conjunto de los ciudadanos no entienden a qué viene todo esto ahora, porque solo había alguien tan interesado como Sánchez en la construcción de una memoria común como política de Estado, y era Franco", ha añadido Ayuso.

Por su parte, la líder de VOX Madrid, Rocío Monasterio, le ha pedido a la presidenta que "sea valiente" y declare BIC el Valle de los Caídos porque "le van a llamar facha igual", y ha señalado que la Ley de Memoria Democrática es un ataque "a la libertad de expresión y pensamiento" y lo único que pretende es "perseguir a algunos".

"Muchos de los estamos aquí tuvimos familiares en ambos bandos y nosotros respetamos a todos. No vamos a secundar el afán exhibicionista y profanador de Sánchez", ha dicho Monasterio, que ha acusado al PP de "ponerse de perfil".

Hay que recordar que la familia de José Antonio Primo de Rivera ha solicitado exhumar sus restos mortales, enterrados en el Valle de los Caídos, adelantándose así al traslado previsto en la Ley de Memoria Democrática.

La ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que está el actual Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros, y dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado "con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos".