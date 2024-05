Va a una gasolinera de Torrejón de Ardoz y cuando vuelve a casa se da cuenta de lo que olvidó: "Hice factura"

Si bien olvidarse de algún dato o información puede ser un inconveniente en el momento, el proceso de olvido es algo de lo más normal y le sucede a todo el mundo. Da rabia, mucha, como le sucede a esta joven, que ha convertido su historia en un vídeo viral de TikTok, por lo que le sucedió cuando acudió a una gasolinera de Torrejón de Ardoz.

Imaginemos que pudiéramos recordar cada minuto y cada detalle de nuestra existencia. Seguramente sería insoportable y no resultaría efectivo cuando en algún momento quisiéramos recuperar una información concreta. No obstante, a veces, la razón del aparente olvido es en realidad un despiste o un lapsus de atención.

En nuestra vida cotidiana, a veces sufrimos pequeños despistes y nos olvidamos de las cosas, cómo cuando no podemos recordar dónde hemos aparcado el coche, cuál es el nombre de una persona a la que conocemos o que día tenemos cita con el dentista. A menudo, el origen de estos fallos puede estar relacionado con el estrés.

La falta de sueño o ser una persona multitarea, acostumbrada a realizar varias actividades a la vez, son otras de las razones por las que nuestra capacidad para retener información puede verse afectada. Aquellas informaciones y experiencias personales que tienen un valor afectivo similar al del estado de ánimo actual, se registran y se recuperan mejor.

Una gasolinera

Con el precio de la gasolina a unos niveles tan elevados como los actuales, llenar el depósito de un vehículo puede representar un gasto importante que podría tentar a algunas personas a considerar la tentación de abastecerse de combustible y marcharse sin pagar. Una acción que, además de ser éticamente reprobable, está tipificada como un delito de hurto, robo o estafa.

Si el empleado de la gasolinera hubiera tomado su matrícula o bien existieran cámaras en la gasolinera, el encargado podría interponer denuncia. Podrían condenarte al pago de una multa de uno a dos meses a razón de una cuota diaria, cuyo parámetro habitual suele oscilar en estos supuestos desde los dos a los 15 euros diarios.

"Hice factura"

"¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasa si te vas de la gasolinera sin pagar?", cuestiona Anabel en su vídeo, "si te lo has preguntado y quieres saberlo, no ha sido mi caso": "Lo mío ha sido todavía peor. Soy un maldito meme andante. De verdad, si es que luego digo que me llueven los haters, pero es que me lo merezco. En este caso, me lo merezco".

La joven señala que está "aquí, en la gasolinera y os voy a contar lo que me ha pasado": "Yo he cogido, he pagado 50 euros de combustible, he dado los datos para hacer la factura, me he venido al coche y en vez de repostar me he ido a mi puta casa. Lo peor de todo esto es que dices: bueno, yo qué sé, te has ido y te has dado cuenta".

"No me he dado cuenta hasta que han pasado cuatro horas", revela Anabel: "Señores, acabo de venir a la gasolinera. Se me ha caído la cara de vergüenza explicando eso a los chicos. Y yo he dicho: No me van a devolver el dinero o van a tener que poner las cámaras y vamos a tener aquí un circo de narices o yo qué sé".

Para su suerte, no fue así: "Ellos también se han dado cuenta y casualmente nadie había repostado en mi surtidor, así que se ha quedado todo en una anécdota. Pero soy gilipollas, estoy asimilando de verdad. O sea, que me haya ido sin echar gasolina habiendo pagado. O sea que estamos tontos. Desde hoy os digo que esta gasolinera es mi gasolinera favorita de por vida".