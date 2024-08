Un joven de Alcorcón desata la polémica al llamar "machista" a un bar por lo que se encuentra en el baño

Las redes sociales se han afianzado a día de hoy como una herramienta clave para promocionar un bar o un restaurante. Por ello, muchos locales optan por usar decoraciones llamativas o, incluso, pequeñas bromas o reflexiones en las paredes con las que las personas pueden fotografiarse y compartirla con sus seguidores para, así, que llegue a más personas que no conocen el lugar.









No obstante, las redes sociales también han resultado un arma de doble filo en muchos casos porque, lo que hasta hace sólo unos años podría parecer una broma simpática, hoy en día puede resultar ofensiva o incluso discriminatoria para algunas personas, especialmente para los usuarios de X, la antigua Twitter. Al menos es lo que ha pasado con Edu, un joven que ha compartido una imagen de lo que se ha encontrado en el baño de un bar de la localidad madrileña de Alcorcón. Algo que ha calificado de “machista” y que le ha valido más de 5 millones de visualizaciones y centenares de respuestas.





El bar “machista” de Alcorcón



“Estoy en un bar en Alcorcón he ido al balo y he flipado. ¿Puede haber algo más de cuñao y machista que esto?”, escribía en joven en su perfil de X. En la imagen lo que se ve son dos puertas. En una de ellas aparece el clásico “bocadillo” de los cómics o tebeos, en el que un personaje habla con el texto “bla”, mientras que en la otra puerta hay 11 de esos mismos bocadillos con el mismo “bla”.

Captura de pantalla del tweet del bar "machista" / X









Una broma que señala la diferencia entre “señoras” y “caballeros” dando a entender que el baño de las mujeres es el de las personas que hablan muchos mientras que el de los hombres es en el que se habla poco. Un tweet que se ha hecho viral con más de 3.000 compartidos, aunque la mayoría de ellos criticando la publicación original. Y es que el post se ha hecho viral precisamente de comentarios criticando que Edu llamase al bar machista y lleno de respuestas sarcásticas.

El post se hace viral, pero por las respuestas



Así, la mayoría de usuarios le afeaban al joven de Alcorcón que llamase “machista” al local y le recordaban que se trataba de una broma. “Te juro que me parte el alma ver estas cosas con lo sensible que soy, y justo me a pillado cenando y he tenido que levantarme de la mesa ante la mirada atonita de mi familia y ahora estoy en el baño con un ataque de ansiedad y panico”, le respondía sarcástico otro usuario.

Flecha señalando la dirección del baño de un restaurante / Alamy









“Soy mujer, me parece una coña muy graciosa”, era la mayoría de las respuestas, mientras que otros apuntaban que “más que machista es discriminante porque dónde entrarían los mudos”. “Ni es cuñao ni machista, es gracioso y se entiende perfectamente”, “sois la fragilidad hecha persona” o “si no te gusta ese tipo de humor pues tan fácil como pasar 3 kilos”, eran otros de los ejemplos. Finalmente, Edu ha convertido su cuenta de pública a privada, por lo que la publicación sólo es accesible a sus seguidores previos.