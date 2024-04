La segunda oportunidad de Bárbara en Madrid gracias a Cáritas: "Inmensamente feliz"

El último año y medio no ha sido fácil para Bárbara. A sus 47 años ha decidido empezar de cero aquí en Madrid como tantos otros. De hecho, el 62% de las personas que acude a Cáritas buscando empleo son mujeres de entre 30 y 50 años y la mayoría, un 75%, tiene estudios secundarios y superiores. El 40% llega, además, con cargas familiares. Precisamente tener una hija que sacar adelante ha sido el aliciente que ha impulsado a Bárbara a pedir ayuda. “Una de mis principales limitaciones era yo misma porque al cambiar de país empecé a manifestar síntomas de ansiedad y depresión por lo que dejé atrás, pero no perdiendo mi foco que era que mi hija estuviera bien porque tengo una hija adolescente con la que llegué acá”, detalla.

Bárbara decidió entonces contar su situación en la iglesia de San Vicente de Paúl a la que suele acudir que, en seguida, la puso en contacto con Cáritas Madrid. Aquí le han enseñado cómo adaptar su conocimiento a un nuevo ámbito laboral, cómo afrontar una entrevista de trabajo y, sobre todo, la han acompañado para que no se sienta sola. El resultado no ha podido ser mejor, “logré conseguir un empleo en una empresa privada, estoy actualmente ejerciendo como secretaria contable. Estoy inmensamente feliz porque, aún cuando no pude homologar mi título, la empresa me dio la oportunidad por ser referida por Cáritas, y ejerzo lo que me gusta que son los números, que es mi pasión”.

GANAN TODOS

Actualmente, más de 400 empresas ayudan a Cáritas Madrid tanto ofertando puestos de trabajo en sí como con acciones formativas, por ejemplo, orientándoles sobre los perfiles que más se demandan. Luciana Herrera pertenece a una de esas empresas y nos cuenta que en este proceso no sólo gana el trabajador, también la propia empresa que se contagia de la alegría que esa persona irradia por poder empezar de nuevo. “Esta pesona es capaz de contagiar al resto de compañeros, es capaz de dar ejemplo, es capaz de transmitir unos valores que, probablemente, muchos los tengamos pero nos solemos olvidar muchas veces de lo importante que es tener un trabajo, de lo importante que es que nos den una oportunidad”, nos explica.

Sólo en el último año, en el Campus que Cáritas Madrid tiene en Vallecas, han ofertado 110 cursos de formación y han impartido más de 7.100 horas lectivas. David Menéndez Carbajosa es responsable de los servicios diocesanos de Cáritas e insiste en que la labor de Cáritas Madrid no sólo es ayudar a las personas a encontrar trabajo, sino a encontrar uno que sea digno, “hablamos de que las personas tengan un empleo que les permita vivir y no sólo sobrevivir por eso tenemos que luchar y en eso estamos”. Y no se olvida de la gran cantidad de gente que aún está a medio camino de conseguirlo: “Tenemos que seguir trabajando para ayudar a más personas, poniéndole cara y ojos a las personas que necesitan esa integración laboral”, concluye.

En el último año se han contratado a 109 personas en inserción, logrando un 63% de incorporación laboral en las empresas ordinarias gracias a la intervención de Cáritas Madrid.