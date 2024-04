Preocupación entre los profesores por las faltas de ortografía de los alumnos

¿Se cometen más faltas de ortografía ahora que antes? Pues según los profesores, si. Hay preocupación en el ámbito educativo por las faltas de ortografía que cometen los alumnos, no solo en las primeras etapas de la enseñanza, sino también en la universidad. Una situación que ha llevado a que el próximo año se penalice hasta en un 10 por ciento la puntuación del exámen de la EVAU por esta causa.

La razón fundamental, según apuntan los profesores está en la falta de lectura, hay que leer más y utilizar sistemas de aprendizaje en el que los niños visualicen las palabras. Pero las redes sociales no están ayudando mucho porque los chicos utilizan un lenguaje adaptado, plagado de abreviaturas e incorrecciones. Ina es profesora de Primaria y reconoce que esa escritura rápida y abreviada no ayuda nada..." los alumnos no se preocupan por poner un buen texto, solo buscan abreviarlo. Priorizan la rapidez sobre las habilidades de escritura y prefieren la inmediatez." Sin embargo, Ignacio, profesor de Bachillerato, no cree que las redes sociales afecten tanto, porque el alumno es consciente de que está escribiendo rápido y abreviado. Achaca las faltas más a la falta de atención que al desconocimiento de las reglas, por eso considera que va a ser positivo que el exámen de la EVAU penalice por las faltas de ortografía porque el alumno prestará más atención. Aún así, según este profesor la buena o la mala ortografía suele estar asociada al expediente académico. "Si el alumno tiene buenas notas, suele tener también buena ortografía".



MAS LECTURA, MAS DICTADOS Y VISUALIZAR LAS PALABRAS

Todos los profesores coinciden en que la lectura es la mejor manera de aprender ortografía. También hay métodos que fomentan la visualización de las palabras para retener mejor la ortografía, que nos haga daño a la vista, explica Fernando Vilches, profesor universitario, ver una una palabra mal escrita nos choque. En este sentido la profesora de la ESO Pilar Abuja habla de metodologías específicas para esto. "Aunque la regla de oro es la lectura, hay metodologías muy interesantes, todas ellas que relacionan el aprendizaje de la ortografía con la imagen visual de las palabras escritas". También resulta muy eficaz la utlización del diccionario cuando haya alguna duda sobre una palabra.

TAMBIÉN EN LA UNIVERSIDAD

El problema de las faltas de ortografía va más allá de los alumnos en las etapas escolares. Según el profesor Fernando Vilches hay alumnos universitarios que cometen faltas al escribir las palabras, pero cometen tembién faltas de puntuación que a juicio de este profesor se ha convertido en una epidemia. Hay que reforzar la asignatura de Lengua, según Vilches, porque la lengua se utiliza en todas las carreras universitarias, porque el lenguaje es a fin de cuentas el instrumento que todos utilizamos para comunicarnos.