Manuel, el único taxista de Guadalix de la Sierra: “Es complicado económicamente pero satisfactorio"

Hay trabajos que son eminentemente vocacionales aunque no te permitan a llegar a fin de mes en las mejores condiciones. Es lo que le ocurre a Manuel García, de 41 años, que se ha convertido en el único taxista de su pueblo, Guadalix de la Sierra. Manuel recibió el testigo de su padre hace seis meses, cuando éste se jubiló a los 70 años. Ahí se le presentó un dilema: quedarse en su pueblo natal o irse a Madrid a ganar más dinero.

De momento, está pesando más el componente sentimental y está sobreviviendo gracias a que hace una media de entre 5 a 15 viajes a la semana. Aunque, como nos reconoce él mismo a COPE, que tenga más o menos trabajo depende de muchos factores. “Depende de las fechas y de la época del año. Hay días que no haces ningún viaje, hay días que haces dos, otros cuatro. Varía mucho según la temporada del año, si vienen fiestas, si hace buen tiempo, si hace malo, todo eso influye”, nos explica.

La mayoría de sus clientes son los vecinos con los que ha vivido toda su vida. Sobre todo, gente mayor que le llama directamente a su móvil para hacer uso del taxi. Confían en él y eso les da un plus de seguridad. “El 80% o el 90% de la gente que te llama, te llama a ti personalmente, te dicen: Manuel, oye necesito que me lleves al hospital, o al centro de salud, o a comprar. No llaman a un taxi cualquiera”, expone con cierto orgullo.

De momento, Manuel está contento. Nos confiesa que tiene una vida mucho más tranquila que la que tendría en la capital, con menos tráfico y menos estrés al volante, y que, por ahora, le está dando para llegar a fin de mes. De hecho, calcula que gana prácticamente lo mismo que pueden ganar otros trabajadores del pueblo como el pescadero o el barrendero.

Pero más allá de que tenga más o menos ahorros en la cuenta bancaria, lo más importante es que Manuel se siente bien consigo mismo, ya que es consciente de que, con su trabajo, está ayudando a muchos vecinos en su día a día. “Es un poco complicado el tema económico pero satisfactorio porque das servicio a las personas mayores, que son los que realmente te necesitan, a los chavales jóvenes cuando salen de cachondeo... ésa es la parte que me toca a mi cubrir”, confiesa.

De hecho, tanto le llena su oficio que hasta está pensando en dar un paso más: “Me gustaría comprar un taxi adaptado para minusválidos, para dar servicio a la gente mayor que realmente es la que lo agradece porque no tiene tantas opciones como la gente joven, o no tienen los medios”, concluye.

Si finalmente se decide, Manuel lo va a tener un poco más fácil para conseguirlo. La Comunidad de Madrid tiene pensado incentivar los viajes de taxi y VTC de personas con movilidad reducida en la región, por lo que está estudiando conceder ayudas para hacer frente al mayor gasto que supone el mantenimiento de estos vehículos adaptados y la reducción de ingresos que trae consigo el incremento del tiempo de espera que se produce debido a la subida y bajada de los usuarios.