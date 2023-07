Madrid cambiará el protocolo de cierres de los parques por las olas de calor

El Retiro y otros 8 grandes parques de la capital cierran zonas infantiles, deportivas y de mayores, por aviso amarillo de condiciones meteorológicas adversas. Así lo marca el protocolo aprobado hace más de cuatro años por el Gobierno de Manuela Carmena. Ahora el nuevo gobierno municipal quiere cambiar ese protocolo pero contando con el consenso de los grupos de la oposición.

Con el propósito de adaptar la aplicación del Protocolo cuatro son los cambios que se van a adoptar:

-La elaboración de un protocolo individualizado por cada uno de los ocho parques históricos que se cierran. Inmaculada Sanz Vicealcaldesa de Madrid recuerda que "no es lo mismo el Parque de El Retiro que el de Juan carlos I". De manera que lo más apropiado es valorar en cada caso cada uno de los espacios públicos.





-No se trabajará con la predicción de la AEMET a 24 horas, sino que se realizará una predicción una hora antes de decretar alertaroja para garantizar que las condiciones meteorológicas se ajustan a la realidad.

Jesús es vecino del barrio. Ya está jubilado y pasea a diario. Es totalmente contrario al cierre del parque. "NO se donde vamos a llegar con tanta prohición". Un enamorado de madrid cuenta también a Cope que "no hay parquemás bonito y limpio en el mundo. No solo por las especies que tiene sino también por su monumentualidad".

-Se adquiere el compromiso de abrir los accesos a la biblioteca y al Florida Park media hora después de finalizar la alerta roja, en vez de dos horas, como establece actualmente el Protocolo.

-La realización de un estudio por parte de especialistas externos para cada una de las especies de árboles del Retiropara analizar los riesgos de cada una de ellas para analizar si es posible sectorizar las zonas y, evitar, por tanto, un cierre completo del recinto.

Con el cambio en la previsión de la Aemet se quiere afinar más en la decisión de cierre de los parques y que no se haga de manera innecesaria.

No todas las medidas llegarán al mismo tiempo. La de la previsión a una hora de la Aemet podría estar lista a finales de verano mientras que los protocolos individualizados podrían tardar más en llegar.