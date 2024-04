Guadalix de la Sierra se prepara para celebrar el aniversario del rodaje de “Bienvenido Mr Marshall”

Este sábado es muy especial para Guadalix de la Sierra. Este municipio madrileño, de casi 7.000 habitantes, va a rememorar por todo lo alto un hecho que marcó su historia: el rodaje de la película “Bienvenido Mr Marshall”. Y es que hace ahora 72 años, las calles de este pueblo estaban llenas de cámaras, trípodes y claquetas. Guadalix de la Sierra se transformó en el pueblo castellano de Villar del Río, y, con ello, en un enorme plató de cine.

Lógicamente, este rodaje revolucionó la vida de todos los vecinos. Chencho Esteban fue uno de ellos. Ahora está a punto de cumplir los 90 pero entonces tenía 17 años. Él fue un afortunado que estuvo todo el tiempo ayudando a montar y desmontar decorados y que hasta tuvo su momento estelar en la película. Aparece pidiendo una bicicleta con timbre para que se la compren los americanos.

El "chico de la Engracia", como dicen en la película, trabajaba por aquel entonces en la plaza del pueblo cuidando a las vacas de su tío, cuando aparecieron los productores de la película y le ofrecieron poder cobrar todos los días 25 pesetas por echarles una mano, una auténtica fortuna en la época y que casi le cuesta perder el trabajo que tenía. “Se lo dije a mi tío y él me dijo que me iba a despedir. Yo quería ganar dos jornalillos porque le hacía falta a mi madre y fui a mi tía y ella me dijo: anda, anda, no hagas caso que no te despide”, nos cuenta a Cope.

Afortunadamente, Chencho pudo compaginar los dos trabajos y lo cierto es que esta experiencia cinematográfica le marcó de por vida, ya que después de esta película trabajó como figurante en muchas más. En algunas, incluso, arriesgando su vida: “Yo iba donde más ganaba porque hacía falta. Así que trabajé en “La caída del Imperio Romano” , en “Espartaco”, en “El Cid” y en “El rey mendigo” que se rodó en la dehesa de Colmenar y con caballos nos jugábamos la vida, de hecho, hubo muchos accidentes con caballos, alguna vez murió algún compañero”.

Una vez que la carrera cinematográfica llegó a su fin, Chencho ha tenido que trabajar de todo hasta que se ha jubilado dedicado a la construcción. Pero no se olvida de lo que supuso en su vida esta película. Ni él, si sus cuatro hijos y seis nietos. “Han visto todas mis películas y las tienen en los móviles. A mi me llevan en los móviles y me sacan cuando quieren”, confiesa con orgullo.

Este sábado se celebra una fiesta en Guadalix de la Sierra para recodar este rodaje y Chencho, desde luego, no se la piensa perder. Será con una jornada en la que el centro urbano se ambientará y engalanará con guirnaldas de banderines y flores. Los actos principales se van a celebrar en la plaza del Ayuntamiento, que aparece en la película, y que cuenta con una estatua del alcalde de ficción, el actor Pepe Isbert. Desde el Consistorio proponen a los vecinos que acudan disfrazados para recrear juntos escenas de la cinta.