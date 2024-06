En la EVAU los nervios hay que tomárselos con calma

Es fácil decir que los nervios no te llevan a ningún sitio. Lo difícil es no tenerlos. Así es como se enfrentan a los primeros exámenes de la EVAU los 39.243 alumnos que están llamados a realizar las pruebas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

El campus de Ciudad Universitaria ha amanecido con los primeros madrugadores, los que no querían llegar tarde a la prueba. Y es que un día como hoy hay que coger el transporte público con tiempo, no vaya a ser que alguna incidencia retrase la llegada y se pierdan el examen. “A las siete y cuarto he llegado”, comenta Alejandro, al que no vemos muy nervioso. Quiere aprovechar los últimos minutos antes de entrar para repasar “porque hoy son las de memorieta”. Junto a él está Alfonso, “bastante nervioso, quiero algo de tranquilidad”. Él, si puede, se matriculará en Ingeniería Química.

Algunos van con los apuntes en la mano, la mayoría consultando el móvil y charlando con los compañeros. Luana está muy nerviosa “nos hemos preparado mucho, que salga lo que Dios quiera, que pase cuanto antes”. Ella quiera cursar un doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El contrapunto a los nervios de Luana lo pone Carlota. Está nerviosa y tranquila a la vez porque “todo lo que sabemos lo vamos a demostrar”. Ricardo pasa los últimos minutos antes de entrar “tranquilo, vas con lo que vas, no cambia nada o te lo sabes o no, los nervios solo juegan malas pasadas”. Si le da la nota estudiará Ingeniería de Software.

La EVAU la aprueban nueve de cada diez alumnos

La prueba está estructurada en dos partes: la fase obligatoria -lunes y martes- y la fase optativa los días 5 y 6. Queda el 7 de junio para materias coincidentes o incidencias.

Como novedad este año, los estudiantes podrán optar entre Historia de España o Historia de la Filosofía en la fase obligatoria, y además podrán examinarse también, como optativa, de aquella materia -de entre estas dos- que no hayan elegido en la fase obligatoria.

La fase obligatoria se compone de cuatro exámenes: Lengua Castellana y Literatura; Historia de España o bien Historia de la Filosofía; Lengua Extranjera, y las materias obligatorias de la modalidad de Bachillerato cursada.

En la fase optativa (días 5 y 6) se pueden elegir hasta un máximo de cuatro materias, correspondientes a las modalidades de Bachillerato que se imparten actualmente en la Comunidad de Madrid: Ciencia y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y el Bachillerato General.

Los resultados de los exámenes se darán a conocer el 13 de junio y el periodo de reclamación estará abierto los días 14, 17 y hasta las dos de la tarde del 18 de junio.