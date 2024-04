Así será definitivamente la Ermita del Santo de Madrid

El 30 de abril. Ése es el día en que está previsto que el pleno del Ayuntamiento de Madrid apruebe el nuevo proyecto urbanístico de La Ermita del Santo en Madrid capital. Después pasará a manos de la Comunidad que, en un máximo de cuatro meses, tiene que dar su visto bueno.

Este nuevo borrador se ha modificado tras las más de 1.000 alegaciones vecinales que ha recibido la propuesta original. De este modo, se ha rebajado la altura de las torres en cinco plantas, se han reducido en 6.200 metros cuadrados la edificabilidad del entorno y se ha destinado el 29% de las 548 residencias a vivienda protegida.

También se han desplazando las torres para evitar los problemas de sombra que denunciaban los vecinos por lo que estarán más próximas a las zonas verdes y más lejos de las viviendas que hay edificadas en la actualidad.

Una serie de cambios que, sin embargo, no convence a los vecinos. Álvaro Domínguez es uno de ellos. Nos explica a Cope que lo que menos necesitan es más gente en el barrio. “El barrio no necesita viviendas, ya tiene un excedente de viviendas. Además se incrementaría en un 8,5% la densidad de población con esas 2.000 familias más. No vamos a caber en el barrio 2.000 personas más”, argumenta.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, alegan que se ha escuchado a los vecinos y sí se ha tenido en cuenta su opinión. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante mantiene que “se han recogido las expectativas de los vecinos porque, en concreto, se incrementan los equipamientos en 2.000 metros cuadrados, se mejoran las zonas verdes conectando los dos parques en ese entorno y se va a generar también una nueva plaza mayor”.

El Consistorio de la capital confía en que las obras comiencen antes de que acabe el año.