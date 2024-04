Asfalto con aroma a mango. Proyecto piloto para evitar los malos olores durante el asfaltado

Todos conocemos el olor desagradable que invade el ambiente cuando están asfaltando. Un olor mareante a alquitrán que permanece durante varios días. Eso es precisamente lo que el Ayuntamiento de Madrid quiere evitar con este proyecto piloto que pretende enmascarar ese olor a asfalto por un olor a flores o frutas. De momento lo han probado en la calle del Jazmín, en el distrito de Chamartín. Han utilizado una mezcla con un aditivo que huele a mango. El olor se notó mucho el primer día, luego poco a poco se fue perdiendo, pero aún así, el olor se seguía percibiendo. "Es como un olor a fruta o a flores...no sabía lo que era, apenas me había dado cuenta, pero ahora que lo dices, si...huele si...pensaba que era por la floración de la primavera..." -lo cuenta Pilar, una vecina que no sabía nada del experimento.

Otros vecinos hablan de un olor a mandarinas, pero todos coinciden en que huele menos a asfalto que en otras ocasiones.

PROYECTO PILOTO DEL AYUNTAMIENTO

José Miguel Baena, director general de conservación de vías públicas del Ayuntamiento de Madrid explica que al ser un proyecto piloto, de laboratorio, solo se va a aplicar en algunas calles. "Realmente -explica- se puede poner cualquier tipo de aroma. En este caso es mango, pero también lo hay de cítricos o florales como el jazmín y la magnolia. Queremos probar también distintas condiciones ambientales."

Pero no solo van a estudiar las condiciones ambientales, la respuesta del producto o el tiempo que permanece el olor. También tienen que valorar el precio. De momento se ha producido como un proyecto experimental, ahora hay que elaborarlo a gran escala y eso puede encarecer los costes. Por eso hay que estudiarlo. De momento no se sabe si se podrá llevar a cabo en todas las calles, pero no es algo lejano, será cuestión de estudiarlo.