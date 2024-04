100 hectáreas de Tielmes, afectadas por el desbordamiento del río Tajuña

La lluvia es fundamental para que el campo siga teniendo vida. Pero no vale con que llueva de cualquier forma, ya que el campo tiene que ser capaz de absorber el agua. Cuando esto no sucede, ocurren situaciones como la que están viviendo en Tielmes. Este municipio situado en plena vega del río Tajuña, ha visto afectadas unas 100 hectáreas, quedando completamente anegadas por la crecida del río. La causa de que el río Tajuña lleve tanto caudal se debe a que, las últimas precipitaciones han elevado el nivel del embalse de La Tajera hasta el 90% de su capacidad. Y ha sido al abrir las de la presa cuando el río se ha desbordado.

Entre el agua liberada y el mal estado del río, las cosechas se han visto inundadas, y esto está provocando la pérdida de cultivos. El sector agrícola considera que esta situación se podría haber evitado. Según José María Cediel, presidente de la Comunidad de Regantes de Tielmes, si se hubieran limpiado los cauces, se podrían haber minimizado los daños.

Los vecinos de Tielmes están muy preocupados por la situación, al igual que los agricultores, quienes han mostrado su enfadoal no tener apenas información de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El ayuntamiento de Tielmes ha denunciado queno les hayan informado correctamente... Pero no han sido los únicos en intentar conseguir respuestas. Cediel se puso en contacto con ellos: "Lo único que me dijeron fue que había que hacer una suelta controlada porque si el embalse se llenaba y se desbordaba iba a ser incontrolable, pero no me han dicho más".

Uno de los agricultores afectados es Enrique Zuara. Desde hace más de 10 días, ha visto cómo el agua ha afectado a sus 24 hectáreas de cultivo. Hasta ahora, Enrique contabiliza sus pérdidas en unos 30 mil euros. Y es que, tras las inundaciones, tiene claro que la cosecha actual está perdida.

Tras unos años en los que han sufrido para sacar adelante sus cultivos, esperaban que esta cosecha fuera distinta por las lluvias. Pero la realidad ha sido bien diferente. Ahora, para Enrique, lo importante será ver cómo queda el terreno cuando se seque, aunque está prácticamente seguro de que ya se esperará al año que viene para volver a cultivar. La duda que sigue quedando en el aire es si recibirán ayudas por las pérdidas. Y, en el caso de que así sea, quiénesse necargarán de cubrir esos gastos.