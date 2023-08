Francisco Reyes en 'Herrera en COPE': ''El Hip Hop ayudó a reducir la violencia en las calles''

El profesor Franciso Reyes, Doctor en Ciencias de la Información ha pasado por el plato de ‘Herrera en COPE’ para contarnos la Historia del Hip Hop ahora que celebramos el 50 aniversario del nacimiento de este género. Es además el primer y único docente que presentó su tesis sobre cultura urbana en España.

La realidad en el barrio neoyorquino del Bronx era extremadamente dura <<Por lo que hemos leído y visto vídeos de la época es verdad que los dueños de los edificios les metían fuego para poder cobrar los seguros. El Bronx era parte de la ciudad totalmente abandonada por la policía, por la política y ahí se buscaban la vida como podían las minorías étnica,s que allí eran mayoría>>.

El Hip Hop tiene un origen difícil de delimitar con exactitud: <<Kool Herc es el vampiro original, pero la gente está un poco dividida. Se le pone una fecha de inicio al movimiento, pero eso no quiere decir que antes del día de esa fiesta no hubiera nada porque los grafiteros ya estaban haciendo graffitis desde los años 60, los B-boys ya bailaban, los Dj’s ya hacían sus cosas y ya se rapeaba de cierta manera. Está bien para celebrar decir que ese día hubo una fiesta y fue como la gran comunión, pero el tío que llevaba 10 años pintando diría ‘’yo ya formaba parte de esto’’>>.

Las fiestas que iniciaron el género eran bastante peculiares: <<Hay una película llamada Beat Street, del año 84, que recrea muy bien cómo eran estas fiestas. En una escena se ve un edificio abandonado e incendiado en el que se mete la gente joven. Allí se conectan a la electricidad de una farola, enchufan el equipo de música y dentro de una sala del edificio con todas las paredes pintadas había gente rapeando, haciendo beatbox, scratch. Seguramente lo harían así porque, primero, no tenían el dinero para entrar en los clubs de Manhattan, y segundo, porque aunque lo tuvieran no les dejarian entrar porque los latinos y los negros del Bronx eran la chusma>>.

La mezcla de Kool Herc cambió revolucionó el Hip Hop: <<Kool Herc observaba que la gente bailaba más y mejor cuando sonaba la parte instrumental de las canciones y como dura unos pocos segundos decidió comprar dos copias iguales del mismo disco. La técnica de Herc es poner la aguja en el plato de la izquierda, dejar el plato de la derecha preparado y justo cuando se está acabando soltarlo para que siga sonando la instrumental. Así puedes hacer un bucle perfecto de instrumentales que dure minutos>>.

El Hip Hop ayudó a canalizar la violencia entre bandas hacia la competición: <<Afrika Bambata era un tipo muy inteligente. Dijo ''Nos estamos matando entre nosotros cuando hay gente que baila, que pinta, que pincha y hace rap''. ¿Por qué no nos unimos y formamos un movimiento global en el que estemos todos juntos y nos llamemos de esta manera? Así convirtió los piques entre bandas en piques de baile, competición con el graffiti, con el micro, con los platos… Es una forma perfecta de evitar la violencia y y de evolucionar mientras internas ser mejor que el de la banda rival>>.

Los raperos pasaron a un primer plano en el género cuando sucedió lo siguiente: <<Esto de hablar al ritmo se lleva haciendo muchísimo tiempo. Ya lo hacían los griots africanos e incluso los bertsolaris vascos. Antes el protagonista de la fiesta era el DJ, al ir fiesta tras fiesta los DJ’S empiezan a complicar las sesiones e inventan otro elemento que es el scratch. Estos empiezan a estar tan ocupados con las manos que el DJ ya no puede ser el animador de la fiesta, como era al principio. Cuando las técnicas del DJ se empiezan a complicar y el DJ ya no puede hacer de DJ llama a otro DJ y le dice: ‘’Tío coge el micro y anímame tu a la gente porque a mí no me da la vida'', y así surge el rapero, que es un DJ improvisando sobre la instrumental. Lo que ocurre es que a vista de un espectador es mucho más espectacular un señor improvisando sobre una base que un señor que pone la base, así que con el paso de los años, lamentablemente, el DJ pasa a quedar relegado a un puesto marginal por detrás del rapero. Todo el mundo sabe quién es Eminem pero nadie sabe quién es su DJ>>.

Reyes fue además el primer profesor en crear una asignatura sobre cultura urbana: <<Hice una tesis doctoral cuya exposición fue un poquito espectacular. Me dieron el Cum Laude y eso generó una ola de ‘’qué modernos somos en la universidad’’. Aproveché entonces para proponer la asignatura. Se apuntaba un montón de gente. Vinieron Acción Sánchez de SFDK, Suso33, Chojin y demás colegas a dar la charla a mi clase. Y yo tenía una sensación muy bonita cuando terminaban las clases, en plan, ‘’estoy explicando esto en la universidad en serio?’’>>.