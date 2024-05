María Toledo presenta en Barcelona su disco más especial: "Es un homenaje a mi hijo"

'Vicente' es el regalo que María Toledo le hace, en forma de música, a su hijo por su primer cumpleaños de vida. Un disco que -asegura- es y será el más especial de su carrera, ya que dedicarle una sola canción le "parecía poco".

Se trata de su séptimo álbum y, en él, la artista vuelve a combinar el piano y el flamenco para celebrar la maternidad. De hecho, las letras revelan la gran conexión que la artista tiene con su hijo.

"Mi regalo de cumpleaños para tu primer añito", escribía para el pequeño en su perfil de Instagram. "Este regalo en forma de disco es mi manera de celebrarte la fiesta de la vida eterna, porque tenerte como hijo es lo mejor que me ha pasado en la vida", añadía.









La cantautora es la primera mujer en la historia del flamenco que se acompaña del piano para cantar, empezó con tan solo 8 añitos después de que sus padres la apuntaran en el conservatorio, donde escogió como instrumento el piano y, a partir de ahí, empezó una carrera de la mano de su madrina María Jiménez.

Además, su voz y su fuerza la han convertido en inspiración para las nuevas generaciones dentro del mundo del flamenco. En Spotify ya ha alcanzado más de 54.000 oyentesy a través de sus redes sociales ha estado recibiendo gran apoyo desde que anunció el lanzamiento del disco hasta al punto que, con este nuevo trabajo, la artista ha vuelto a conseguir ser número uno en la lista de ventas de iTunes a los pocos minutos del lanzamiento.





Vídeo María Toledo presenta en Barcelona su nuevo disco 'Vicente'





En este disco, María Toledo cuenta con la colaboración de destacados pianistas, entre los que se encuentran Chano Domínguez, Diego Amador, David Peña "Dorantes", Iván Melón Lewis, Pablo Rubén Maldonado, José María Cortina y Álvaro Gandul.





La anécdota en los Latin Grammy

María Toledo ha compartido a lo largo de la entrevista varias anécdotas que ha tenido en estos años de carrera: antes -asegura- le daba más pudor contar según qué, pero ahora -afirma- desde que se ha convertido en madre, ya solo le da miedo que le pase algo a su pequeño Vicente.





Gira Mundial

María Toledoha agotado las entradas de muchas de las ciudades que visitará próximamente. La artista continúa de gira nacional e internacional por lugares comoMéxico, Japón, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Francia, Alemania, Israel, Egipto y Marruecos, que son algunos de sus destinos. Y nos adelanta que en octubre también pasará por Barcelona, aunque todavía no nos puede confirmar la fecha: "aún no puedo decirlo", asegura entre risas.





Presente en el homenaje a Paco De Lucía

Dónde también estuvo presente fue en el homenaje que se hizo recientemente al maestro Paco de Lucía. La artista nos cuenta que interpretó la canción "Te he de querer mientras viva" y lució un traje muy especial para la ocasión, que recuerda con mucho cariño y emoción.