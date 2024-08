Les queixes dels bombers voluntaris per les condicions de treball

En plena campanya forestal, els bombers voluntaris, un cos imprescindible en la prevenció i extinció d'incendis a Catalunya, torna a alçar la veu per reclamar millores. Volen que se'ls equiparin les condicions laborals a les dels bombers professionals i demanen tenir Seguretat Social.

A Catalunya, amb un model mixt, hi ha un total de 4.170 bombers, dels quals 1.379 són voluntaris. A l'hora d'apagar focs, tenen les mateixes funcions els uns i els altres, però els greuges en les condicions de treball fa molts anys que causen malestar dins el cos de voluntaris. Com que no tenen contracte laboral, no cotitzen a la Seguretat Social ni se'ls ofereix prevenció de riscos.

Denuncien que les mútues contractades per Interior no els ofereixen la mateixa cobertura mèdica que la de la Seguretat Social i alguns d'ells, recorren a la privada. Es queixen també de la falta d'efectius i diuen que, malgrat que s'estan fent oposicions per incorporar-ne de nous, els processos són molt llargs. Les estratègies de la Generalitat per resoldre aquest problema tampoc convencen el col·lectiu.

En aquest sentit, un document del Departament d'Interior ha tornat a encendre els ànims. Fins ara, els bombers voluntaris que aprovaven les oposicions per ser funcionaris quedaven automàticament exclosos del cos voluntari. Ara, i segons consta en aquest document, poden reincorporar-se com a voluntaris mentre dura la formació. Per fer-ho, han de signar un paper que eximeix el govern de qualsevol responsabilitat. És a dir, si fan la campanya forestal d'aquest estiu i es fan mal tindran cobertura sanitària. Però si no poden reprendre el curs al setembre per ser bombers professionals, en quedaran exclosos. Josep Maria Alcalà, president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, considera que això deixa els futurs bombers en una situació molt delicada: "Es juguen la seva vida personal en favor de l'empresa i del país i, a sobre, els obliguen a signar un paper dient que, si passa res, la responsabilitat és tota seva."

Reclamacions històriques

Fa anys que els bombers voluntaris mantenen una batalla perquè es reconegui la seva feina que, expliquen, és la mateixa que la dels bombers professionals. A banda de reclamar la cotització a la Seguretat Social, també denuncien altres greuges i exigeixen, entre d'altres, cobertura jurídica, el reconeixement com a agents de l'autoritat o l'equiparació de recursos i formació. Actualment, mentre que un funcionari rep una formació de 900 hores lectives i 1.104 hores de pràctiques en un parc, els voluntaris només reben 300 hores lectives, 200 hores d'habilitació i 120 de pràctiques. A finals de l'estiu passat uns tres-cents Bombers Voluntaris de tot Catalunya es van concentrar davant del Parlament de Catalunya per reclamar aquestes millores.

Mesures insuficients de la Generalitat

Per tal de donar resposta a les queixes del sector, el Departament d'Interior va presentar el mes de juny d'aquest anyun nou pla que vol enfortir l'actual model mixt entre bombers professionals i voluntaris. Entre d'altres aspectes, el pla conté la millora de la cobertura sanitària a través d'una mútua mèdica, amb canvis en lescobertures que reben els voluntaris en cas de quedar parcialment o totalment incapacitats fruit d'un accident en una actuació. El nou model també preveu millorar lesdotacions de personal, els vehicles i les infraestructures. En aquest sentit, Interior preveu convocar 753 noves places. La proposta, però, no va satisfer en absolut l'Associació de Bombers Voluntaris, que va considerar que no recollia cap de les reclamacions històriques del col·lectiu. Adverteixen que si les millores no arriben, el cos de bombers voluntaris podria arribar a desaparèixer, la qual cosa deixaria descoberta i en una situació precària pràcticament la meitat del territori de Catalunya.