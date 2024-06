Les agències immobiliàries gestionen el doble de lloguers a Barcelona que a Madrid

Grans diferències pel que fa al pes de les agències immobiliàries als mercats de lloguer de Barcelona i Madrid. Mentre que a la capital catalana intervenen en el 75% dels contractes, en el mercat madrileny només participen en el 34%. Així ho revela un estudi de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.

Tot i aquesta disparitat, la presència d'aquest tipus d'empreses a Madrid creix molt ràpidament: han passat de gestionar el 27% dels contractes signats fa més de 5 anys a portar gairebé el 42% dels signats en l'últim any. A Barcelona, els lloguers signats a través d'immobiliàries també van en augment: els intermediaris intervenen en prop del 70% dels contractes signats fa 5 anys, enfront del 75% dels signats en l'últim any.

Els autors de la recerca creuen que elements com el cobrament dels honoraris d'aquestes companyies als llogaters han fomentat que cada cop més propietaris apostin perquè siguin les immobiliàries les qui gestionin el seu patrimoni,sense que ells hagin d'assumir cap cost econòmic.

L'increment generalitzat de les immobiliàries a les dues ciutats també presenta diferències si es té en compte el tipus de propietari. Els grans tenidors que, a Barcelona, tenen 10 habitatges o més fan que el 62% dels seus llogaters únicament tractin amb la immobiliària. A Madrid, són el 38%.

En canvi, entre els llogaters el propietari dels quals té 10 habitatges o menys, els que tracten només amb la immobiliària representen el 26% a Barcelona i el 7% a Madrid.

Els investigadors conclouen que, a Madrid, l'augment de les immobiliàries s'ha donat sobretot a través de la gestió d'immobles d'empreses i fons. A Barcelona, per contra, tenen una presència majoritària, al marge de la mida del propietari.



Menys vincle, més queixes

L'estudi també assenyala que aquesta professionalització del mercat del lloguer no suposa, necessàriament, millores per als llogaters, sinó tot al contrari. Les dades recollides constaten que els inquilins que tracten amb les immobiliàries i no directament amb els propietaris es troben amb més inconvenients, com més pujades de preu, més problemes de manteniment o més discriminacions per accedir a un habitatge.

Segons l'IDRA, entre el total de contractes de lloguer que passen per una agència immobiliària a Barcelona, un 47% dels llogaters asseguren que han patit alguns tipus de discriminació: econòmica o racial, per exemple. En canvi, en el cas dels que tracten amb el propietari --sense mitjancers--, el percentatge baixa al 38%.