Las mujeres tienen un 17% más de posibilidades de morir en un accidente de circulación

Un estudio realizado por la Fundación Línea Directa y la Universidad Pontificia de Comillas destaca que las conductoras tienen un 17% más de probabilidades de morir que los hombres y el doble de probabilidades de sufrir una lesión cerebral grave. Además, tienen casi un 50% más de posibilidades de tener una fractura craneal.

¿A qué se deben estos datos?

Al no llegar bien a los pedales, muchas mujeres se ven obligadas a acercarse demasiado al volante, lo que incrementa notablemente la probabilidad de sufrir lesiones graves en el tórax, la cara y el cuello cuando se activa el airbag.

El diseño del cinturón de seguridad favorece el efecto “submarino” en las conductoras, un deslizamiento en el asiento que puede provocar importantes lesiones internas por la presión de la banda inferior sobre el vientre. Además, el cinturón no tiene en cuenta el pecho femenino ni protege adecuadamente los hombros de la mujer.









Tradicionalmente, el cuerpo femenino no se ha tenido en cuenta en los crash test, ya que los dummies más usados en estas pruebas han sido dos prototipos masculinos de percentil 50 y 95 y uno femenino de percentil 5, que es una mera adaptación del cuerpo del hombre.





El informe se completa con una encuesta a 1.700 conductores de toda España, que refleja que el 77% de los hombres creen que aún existen muchos prejuicios contra las conductoras, un porcentaje que en el caso de las mujeres alcanza el 86%.





Como parte del estudio, y para tratar de comprobar si el diseño de los vehículos está basado realmente en la anatomía de los hombres y no tanto en el de las mujeres, la Fundación Línea Directa, en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas, realizó un crash test computerizado (no es una prueba real, sino una simulación virtual por ordenador) que reproducía un choque frontal de características similares para ambos géneros: un modelo femenino percentil 50 y un modelo masculino percentil 50.









¿Qué resultados obtienen a partir del crash test?

Según los autores del informe, el crash test permitió obtener conclusiones llamativas, pues teniendo en cuenta la anatomía de cada sexo, determinada a través de un TAC (tomografía axial computarizada), las conductoras podrían tener el doble de probabilidades de sufrir una lesión cerebral grave y casi un 50% más de riesgo de tener una fractura de cráneo que los conductores masculinos. Y el informe recuerda que, según diversos estudios, las mujeres también tienen un 17% más de riesgo de fallecer en caso de accidente de circulación.

También se pueden observar diferencias en cuanto a los accidentes mortales más frecuentes. En el caso de las mujeres, el más habitual es una colisión frontal (22%) con un turismo (77%), y en el masculino, el siniestro es una salida de vía con colisión (23%) con un turismo (46%).









El 77% de los automovilistas españoles creen que aún existen muchos prejuicios contras las mujeres conductoras. Por Comunidades, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha son los territorios donde más lo creen y La Rioja, Madrid y Región de Murcia, donde menos.