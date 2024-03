Un grupo de investigadores de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, de la Universidad de Ohio y de la Universidad de Texas han desarrollado una técnica innovadora que permite diagnosticar la fibromialgia en una muestra de sangre y distinguirla de otras enfermedades parecidas.

La fibromialgia es conocida por provocar un dolor general en el cuerpo y sensación de cansancio, por lo que es fácil confundirla con patologías reumáticas como la artritis o el lupus.

La profesora investigadora de la URV, Silvia de Lamo, afirma que la nueva técnica usa la energía del infrarrojo en rango medio para ver la composición química de la muestra.

La clave está, precisamente, en la composición, pues es diferente en función de la enfermedad. "Se irradia la muestra con la energía de los infrarrojos en una zona donde está la huella química de los componentes y ahí se observan las diferencias", destaca de Lamo.

Un aspecto positivo de la técnica es que se puede llevar a cabo a través de equipos portables, de modo que es posible trasladar el diagnóstico fácilmente a diversas zonas.

En relación con la fibromialgia, la investigadora de la URV constata que es muy difícil de detectar, ya que siempre se han usado cuestionarios basados en parámetros como el dolor.

"No había una técnica diagnóstica para poder discriminar", asegura de Lamo, quien también ha puesto de relieve que la fibromialgia afecta más a las mujeres que a los hombres.

