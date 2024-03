Els API alerten que l’índex de preus reduirà l’oferta de pisos de lloguer

El col·lectiu d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Catalunya considera que l’entrada en vigor del nou índex de preus dels lloguers posarà fi a mesos d’incertesa i admet que “a curt termini” servirà per estabilitzar els preus. Ara bé, Carles Sala, portaveu del col·lectiu, remarca que fa servir preus del 2022, que “estan per sota de preu de mercat” i alerta que això reduirà l’oferta de pisos de lloguer. “El que fa patir és que això desincentivi els propietaris a seguir posant habitatges al mercat de lloguer”, ha dit.

Els API celebren que l’anunci d’una data —13 de març— acaba amb una situació d’especulació i moltes incògnites. “Estàvem esperant l’índex per saber quin serà el futur, ara ja hi ha uns preus de referència”. A partir d’aquí, diuen que “caldrà convèncer petits i grans propietaris, amb aquestes regles del joc, que no treguin els pisos del mercat de lloguer“, afirma Sala.

En aquest sentit, vaticinen que es repetirà el que va passar quan es va publicar el que va passar quan es va publicar la llei catalana al DOGC. Els professionals del sector van detectar que es va reduir sensiblement l’oferta de lloguer. “Els pisos d’herència, per exemple, molts van optar per vendre i el percentatge que es van posar de lloguer es va reduir a la meitat”.

Pot perjudicar les persones amb menys recursos

També avisen que una contenció de rendes, estabilitza els preus, però “si és molt dura i el mecanisme no respon als preus de mercats naturals” la reducció de l’oferta complica accedir a l’habitatge a les persones que no tenen ingressos recurrents. “L’índex és útil per a aquells que ja viuen de lloguer, però letal en l’accés de les persones més vulnerables perquè la selecció d’arrendataris es fa més estricta“, afirma Sala.

Crítiques a la descoordinació entre administracions



També critiquen la descoordinació entre el Govern espanyol i el català, que diuen és una de les causes de l’escalada de preus. “La zona tensa catalana es va anunciar el juny del 2023 i, finalment entrarà en vigor tres trimestres després. Això ha generat molta desorientació i incògnites, i els arrendadors han anat a buscar el preu màxim”, subratlla Sala.