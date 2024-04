¿Cuándo se considera un accidente laboral?: “Las mutuas contratan detectives”

Los accidentes laborales a menudo generan muchas dudas, y cualquier empresa debe tener claro cómo actuar y qué procedimiento seguir ante este tipo de situaciones. Los accidentes de trabajo pueden ser de diferente gravedad, y pueden ser una causa de absentismo laboral .

¿Cuándo se considera accidente laboral?

Según la Ley de la Seguridad Social, todo accidente ocurrido en tiempo y lugar de trabajo es un accidente laboral. A partir de ahí, se configura una definición de las lesiones corporales que sufre un trabajador por cuenta ajena consecuencia del trabajo.

Por lo tanto, tiene que haber una conexión directa entre la lesión y el trabajo y, por otro lado, debe ser un trabajador por cuenta ajena. Dicha ley no hace referencia a los autónomos, aunque los tribunales acaban reconociendo también distintas situaciones a un autónomo.

Para que un accidente se considere accidente laboral, se tienen que dar cuatro situaciones. En primer lugar, se debe producir un elemento teleológico, es decir, que la finalidad del viaje sea ir o volver del trabajo.

En segundo lugar, un elemento geográfico o topográfico, que prueba si el afectado ha realizado el recorrido normal de ir y de volver del trabajo.

En tercer lugar, un elemento cronológico, que indica que el accidente se ha producido a la hora normal de ir y volver del trabajo. En cuarto y último lugar, un elemento de idoneidad del medio, es decir, que el trayecto se realice con un medio normal de transporte.





El seguimiento de un accidente laboral

Las mutuas de accidente de trabajo son quienes realizan los seguimientos. Por lo tanto, son ellas las que van citando a los lesionados a reconocimientos médicos. "Si tú estás en una situación de baja médica, consecuencia de accidente de trabajo, tú tienes que comparecer a los reconocimientos médicos de la mutua. De lo contrario se te va a suspender tu prestación. Por lo tanto, vas a ir regularmente a la mutua y a partir de ahí se valorará cuál es la duración de tu proceso de incapacidad temporal y durará el tiempo que sea necesario y se te dará de alta cuando este finalice", explica Eduardo Armas, letrado de la Administración de la Seguridad Social y profesor de Derecho laboral en la Universidad Abat Oliba CEU.

El damnificado puede estar o no de acuerdo frente a esa alta y puedes recurrir la resolución de la mutua. Después debería pasar por tribunales y se iría a la jurisdicción social.

Hay muchos casos donde la gente suele mentir para aprovecharse de las bajas. “En este caso, las mutuas suelen utilizar detectives que controlan a los posibles farsantes”, indica Armas. En los juicios de control de procesos de incapacidad temporal, estas pruebas presentadas por los detectives suelen ser muy habituales.

La gran ventaja de un accidente laboral frente a uno que no lo es

La principal diferencia ente un accidente de trabajo y uno no laboral, es que este último no tiene la protección de uno laboral. La gran ventaja de la protección de un accidente de trabajo es que al afectado no se le exige un periodo previo de cotización para tener derecho a la prestación.

Es decir, si en su primer día de trabajo tiene un accidente laboral, tendrá derecho a la prestación, a la baja médica e incluso a una incapacidad permanente si se deriva de la misma. Por el contrario, si es por un accidente no laboral, a la persona damnificada se le requerirán periodos de cotización previos para tener derecho a la baja.