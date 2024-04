Así es la enfermedad invisible: “Si no tomase la medicación, no podría levantarme de la cama”

Un dolor físico y mental

La fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta a un 6% de la población en todo el mundo y se caracteriza por dolor muscular generalizado y fatiga.

La variedad de síntomas puede confundirse con facilidad con otros trastornos, lo que hace que llegar al diagnóstico no sea fácil ni rápido y, por tanto, acaba repercutiendo en la calidad de vida y en salud mental de las personas que la padecen.

El dolor es como una fatiga que te acompaña todo el día y un dolor generalizado por todo tu cuerpo. Las tareas diarias son complicadas, no hay fuerza ni en los brazos ni en las piernas.

El nivel de concentración también se ve perjudicado, y todo mínimo esfuerzo es una odisea para quienes sufren este tipo de patología. Las limitaciones son las que afectan psicológicamente, y es difícil acostumbrarse a vivir con esto y no castigarse.









“El traumatólogo me dio un tratamiento y los dolores cada vez iban a más. Del traumatólogo fui a un neurólogo, pero este me mandó de vuelta al traumatólogo, que me confirmó la fibromialgia” explica Marta López, paciente de fibromialgia y que ha vivido una odisea a causa de esta enfermedad.

Solamente mediante un relajante muscular, Marta puede poner una solución temporal a sus dolores. La seguridad social le dio cita con una traumatóloga que le diagnosticó depresión, negando la fibromialgia y la mandó a un psiquiatra.

Después de seis años yendo a una psiquiatra, esta le dijo que sí tenía fibromialgia.

La mayoría de los pacientes son mujeres

Las mujeres tienen mayor prevalencia de dolor crónico en comparación con los hombres. Según la OMS, el dolor crónico afecta a más del 35% de las mujeresen todo el mundo, frente a menos del 25% presente en los hombres.

Dolor crónico y salud mental tienen una estrecha relación: Cuando las mujeres se enfrentan a este reto, a menudo tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión o ansiedad que, a la vez, pueden empeorar su dolor.

Los pacientes de fibromialgia denuncian que, por parte de las instituciones públicas, falta más dediación a la enfermedad.