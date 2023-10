Augmenten fins un 30% les denúncies a Catalunya per les estafes amb criptomonedes

Mossos d'Esquadra ha anunciat que el 2022 van augmentar un 30% les denuncies per estafes relacionades amb les criptomonedes. A la inauguració de les VI Jornades del Crim Organitzat.

L’increment de les denúncies són causades per les estafes i les falses inversions. Mossos d’Esquadra asseguren que aquest 2023 tancaran l’any amb un nou increment del 30% i demanen més inversió en la investigació relacionada amb la ciberdelinqüència per reduir aquests grups.

60.000 fets relacionats amb ciberdelinqüència

Eduard Sallent, cap dels Mossos d’Esquadra, explica que se'n van tramitar 60.048 fets relacionats amb la ciberdelinqüència, que representa un 30,5% més que l'any 2021. Sallent, creu que les dades creixents es continuaran repetint aquest any.

També, ha assegurat que actualment els ciberdelictes representen un 12% dels casos que els Mossos d’Esquadra instrueixen mentre que anteriorment eren casos residuals. L’any 2022 va haver-hi al voltant de 600 ciberatacs, on el de l’Hospital Clínic va ser el més conegut.

En l’actualitat, els ciberdelinqüents utilitzen el recurs de les criptomonedes, ja que genera més dificultats per les investigacions i no hi ha rastre dels intermediaris del món financer.

Objectiu: les criptomonedes

Des del llançament al mercat el 2009 de la criptomoneda, l’augment de l’ús d’aquesta moneda ha anat augmentant i com a conseqüència, també el seu ús fraudulent. Ja que les criptomonedes permeten als delinqüents realitzar ràpides transaccions en un curt període de temps sense haver de fer servir intermediaris.

Fet que atrau organitzacions del crim organitzat, ja que d’aquesta manera, poden fugir de les autoritats i atrau-re potencials inversors. Els principals objectius de les estafes són les relacionades amb inversions o les compres falses.

Sallent, en la roda de premsa ha destacat el cas Forfex, on conjuntament Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil van desarticular l’organització criminal que estafaven a través de call centers, el qual va afectar fins a 17.000 víctimes a tot l’Estat. En l’operació policial es va desarticular una organització que se'n lucrava guanyant 400 € per minut i 50 milions cada tres mesos.









El cap dels Mossos d’Esquadra ha reclamat el perfeccionament de les tecnologies policials per tal de poder millorar la traçabilitat dels ciberdelictes. Sallent, també ha demanat reforç en les cooperacions entre les agències públiques i privades d’arreu del món.

En la roda de premsa, el cap dels Mossos ha advertit que estan preparats per combatre als ciberdelinqüents, però també admeten que encara queda molt recorregut per poder anticipar-se als grups del crim organitzat.