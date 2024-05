Test de voto en Cataluña: comprueba con qué partido tienes más afinidad para las elecciones del 12-M

Si todavía no sabes a quién votar y no conoces cuáles son las propuestas en materia de economía, educación, política social o inmigración de los principales candidatos a las elecciones catalanas, este cuestionario puede servirte de ayuda.

A partir de los programas electorales del PP, PSC, VOX, ERC, JUNTS, COMUNS, Aliança Catalana, y CUP, en COPE hemos diseñado una herramienta interactiva con la que podrás comprobar su grado de afinidad con los distintos partidos que se presentan este 12M.









Con esta herramienta puedes llevarte un disgusto, o no, en función de tus ideas de cómo debería ser la política catalana de los próximos cuatro años.

Comprueba qué coincidencias tienes con VOX que no creías, qué propuestas del PP pasaste por alto o esa parte Cupera o de AC que tenías oculta en lo más profundo.

Responde 10 preguntas y explora las tinieblas de tu político oculto. Descubre con qué partido coinciden más tus respuestas y después tú sabrás a quién votar.





¿Con quién pactarán?

Esa pregunta del pacto es la gran cuestión de las diferentes formaciones. No develan hacia donde podrán ir sus pasos para no perder votantes en caso de que no se esté de acuerdo.

Pactos habrá. Este test también te podrá ayudar con eso porque en caso de tener un par de respuestas en una misma pregunta lo podrás volver a hacer para comprobar tu nueva afinidad.

ERC es el partido que más votantes indecisos tiene de cara al 12-M, con PSC y Junts como principales alternativas de voto, según la Encuesta electoral en el Parlament de Catalunya del CEO.

Un 21% de los que se debaten entre varios partidos dudan entre los republicanos y el PSC, un 20% entre votar a ERC y Junts + Puigdemont por Catalunya, un 12% más duda entre Aragonès y el Comuns y aún un 10% entre el candidato de ERC y la de la CUP.

"Es el partido que puede tener un resultado más volátil respecto a lo que dicen las encuestas", ha aseverado el director del CEO, Jordi Muñoz. Aragonés e Isla son los candidatos que más aprueban a los electores y Puigdemont suspende a las puertas de unos comicios donde el 63% asegura que irá a votar.





La encuesta del CIS





El PSC obtendría el primer puesto en porcentaje de voto en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo con entre un 29,8% y un 33,2%, seguido por Junts con un 15,4-18,1% y ERC con un 15,2-17,9%, según ha estimado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este lunes.



A continuación, el PP ocuparía el cuarto puesto al conseguir un 9,6-11,9% de los sufragios, Vox recibiría un 5,8-7,5%, Comuns Sumar un 5,0-6,7% y la CUP un 3,2-4,6%.



Finalmente, Aliança Catalana tendría un 3,0-4,4% de votos, Alhora un 0,6-1,3% y Cs estaría en el último puesto con un 0,5-1,0%, mientras que un 1,2-2,1% votaría a otros partidos y un 1,0-1,9% lo haría en blanco.