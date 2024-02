Josep Sánchez Llibre: “El Govern no se atreve a tomar una decisión sobre la ampliación del Prat

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha acusado al Govern de la Generalitat de “estar dilatando la decisión sobre la ampliación del aeropuerto del Prat porque no se atreven a tomar una decisión tan importante para la conectividad de Barcelona con el mundo”. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Sánchez Llibre ha explicado que el Estado quiere la ampliación, AENA pone el dinero y, por tanto, “sería de una gran irresponsabilidad que el proyecto no fuera para adelante”. Para Foment del Treball, “la ampliación del aeropuerto del Prat tiene que ser una realidad este año y cuanto antes mejor”. “Si puede ser este trimestre, mejor”. En este sentido, Sánchez Llibre ha advertido de que, si no se acelera, exigirán responsabilidades, porque “la Generalitat estará haciendo perder el tiempo y tomando el pelo a los empresarios y a los ciudadanos de Cataluña”.

Sobre la emergencia por la sequía, Sánchez Llibre se ha preguntado “cuál será la actuación del Govern si en tres meses la situación es extremadamente delicada y falta agua para las industrias y los ciudadanos del área metropolitana”. Según el presidente de Foment del Treball, “la responsabilidad de esta sequía es única y exclusivamente de los diferentes gobiernos de la Generalitat de los últimos 15 años, que no han hecho absolutamente nada para evitar esta situación”, ha denunciado.

Preguntado por la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Barcelona, Sánchez Llibre se ha mostrado partidario de “un pacto de ciudad” entre PSC y Junts, “dejando a un lado los temas ideológicos”. “Una alianza de esta envergadura, pensando solo en Barcelona, podría hacer muchísimas cosas”, ha señalado. “Sería un gobierno fuerte, solvente y con unas miras internacionales muy potentes” ha asegurado.

Josep Sánchez Llibre ha explicado que el martes Foment desembarca en Madrid con la sede de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, con la que los empresarios catalanes tienen “la voluntad de liderar la economía española”. Una primera reclamación del líder patronal al gobierno central es la eliminación del impuesto de sucesiones, porque “así se acabaría con la guerra fiscal entre comunidades”.

Finalmente, sobre los ataques que ha sufrido la farmacéutica Grífols por parte de “los piratas financieros de Gotham”, Sánchez Llibre ha lamentado el poco apoyo que la compañía ha recibido por parte de las administraciones y ha anunciado que Foment ha propuesto un mecanismo a la CNMV, al gobierno de España y a la Unión Europea para evitar este tipo de ataques por parte de “delincuentes financieros” que ya están bajo investigación en los Estados Unidos, ha afirmado.