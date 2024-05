Jordi Cañas: “España podría liderar Europa, pero se debe ir a proponer ideas no solo a pedir dinero”

El cabeza de lista de Ciudanos a las elecciones europeas, Jordi Cañas, se pregunta ¿cómo es posible que España no sea capaz de gastar los 140 mil millones de euros de los fondos Next Generation? ¿Cómo se explica esto a ciudadanos y a empresas que tienen proyectos e ideas? Cañas, además, lamenta que esto “no tenga un coste electoral y político”. En este sentido, el candidato naranja ha recordado que desde su formación pidieron que se hiciera como en Italia, preparando “equipos profesionales muy técnicos” para establecer los marcos y criterios necesarios “siempre desvinculados de los gobiernos”. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra Jordi Cañas ha opinado que eso no se hizo “para poder trincar y favorecer a los presidentes autonómicos de los territorios”. “Entre beneficiar a España o al PSOE, se escogió al PSOE y entre beneficiar a España o a Pedro Sánchez se escogió a Sánchez”, ha lamentado. Jordi Cañas ha asegurado que “España podría liderar Europa porque está capacitada, pero no se puede ir solo a pedir dinero, sino que hay que proponer ideas y pedir recursos”.

Preguntado por el catalán en las instituciones europeas, Cañas ha recordado que el Parlamento europeo tienen un régimen lingüístico que permite hablar en catalán y que un ciudadano se puede dirigir en catalán a las instituciones europeas y se le contesta en esa lengua. “Lo que no se puede hacer es poner todos los esfuerzos de tu semestre pidiendo a todos los socios que hagan cooficiales tres lenguas porque hay un problema político interno y ser presidente depende de los siete votos de Puigdemont y sabiendo que el tema está perdido”, ha lamentado. “Una vez más se ponen por delante los intereses de Pedro Sánchez a los de España”, denuncia.

Cañas está convencido de que los tribunales europeos paralizarán la Ley de Amnistía si los jueces españoles elevan las prejudiciales al TJUE y, sobre el futuro del prófugo Puigdemont, afirma que “no volverá a España”. Aunque también ha afirmado que “si vuelve lo detendrán, le tomarán declaración y quedará libre gracias a todas las modificaciones que se han hecho del Código Penal para beneficiarlo.” “Otra cosa son las acusaciones sobre terrorismo por el caso Tsunami y las relaciones del independentismo catalán con la Rusia de Putin”, ha asegurado. Cañas recuerda que, para el Parlamento europeo, “Puigdemont es uno de los títeres de Putin en Europa”.

Finalmente, Jordi Cañas ha calificado de “pueblerino y provinciano” que España tenga que ir ante el comisario europeo de Justicia para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El político naranja acusa a PSOE y PP de no querer aplicar lo que dice la Convención de Venecia sobre la reforma. “Los dos partidos quieren controlar el CGPJ para poder nombrar a sus jueces, solo miran por sus intereses políticos y tanto les da la degradación institucional y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones”, ha sentenciado.