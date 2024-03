El consejo de una turista estadounidense en Barcelona después de que le robasen el móvil: "No lo hagáis"

"Anuncio de servicio público muy importante", comienza su vídeo en TikTok Laura, una turista estadounidense de Charlotte, Carolina del Norte, que estaba de viaje en Barcelona junto a otras dos amigas. La publicación se ha hecho viral al dar un consejo sobre lo que no hacer cuando alguien te roba el móvil en la Ciudad Condal.

"Mis amigas en Barcelona estaban siendo inteligentes, hemos oído que aquí los carteristas son muy malos, tenemos nuestras maletas apretadas a nuestro alrededor, no estamos siendo tontas, no dejaremos nuestras maletas afuera, no dejaremos nuestros teléfonos fuera", empieza aclarando esta turista en España.

Laura aclara que eran "alrededor de las 00:30 horas, cerca de la una" y decidieron irse "del bar" en el que estaban para volver a casa: "Estábamos en una zona muy transitada e iluminada, todo estaba completamente bien, estábamos alerta. Mi teléfono estaba muerto, como siempre".

"Así que mi amiga Jen sacó su teléfono durante dos segundos para mirar el cruce, averiguar dónde estábamos y dónde podíamos llegar a la calle principal para coger un taxi", continúa explicando la estadounidense, "no sacó su teléfono por más de 2 segundos antes de que un hombre saliera de la nada, corriera, le quitara el teléfono y saliera corriendo hacia lo oscuro".

El consejo de una estadounidense de viaje en Barcelona después de que le robasen el móvil



Laura aclara que "una persona inteligente probablemente lo habría dejado pasar", pero "Jen salió corriendo detrás del ladrón". Esta joven explica que ella también salió tras su amiga y el ladrón: "Dejamos a la pobre Caitlin tirada a un lado de la carretera".

"Eso sí, mi outfit de anoche no estaba pensado para luchar contra el crimen", bromea Laura, "empezamos a correr por los callejones, estoy haciendo todo lo posible para seguirle el ritmo y lo único que se me ocurre es gritar": "Voy a matarte, voy a matarte, voy a matarte". "Estoy seguro de que se sintieron realmente amenazados", comenta.

La estadounidense señala que "en los callejones, hay toda esta basura y caca de perro, entonces creo que no puedo correr tan rápido como ellos, así que cogí bolsas de basura y bolsas de excremento de perro y las empecé a lanzar": "Eso sí, eso no funcionó". Laura aclara que no consiguieron detenerlos y los perdieron.

"Tantos espectadores y realmente les importa una mierda que estemos luchando por nuestras vidas gritando a todo pulmón en medio de la noche y en los callejones oscuros de Barcelona". Terminemos con esto. Estábamos gritando en medio del callejón y no podíamos.

"No lo hagáis"

Tras recordar que dejaron "el trasero de la pobre Caitlin 75 callejones atrás", fueron a buscarla de nuevo. "Era jugar a Marco Polo en las calles de Barcelona", reconoce la amiga de la protagonista del vídeo, "entonces una encantadora mujer abre su balcón y dice": Venid aquí, os ayudaré, os ayudaré".

La primera reacción de Laura fue: "Absolutamente no. ¿Vas a robarnos también?". Finalmente, la usuaria de TikTok reconoce que "terminó siendo una santa absoluta": "Cargan mi teléfono, terminamos llamando a Caitlin y llaman a la policía". La reflexión de Laura es que va "a encontrar alguna manera de atar mi teléfono a mis muñecas, a mi cuerpo".

"No saques tu teléfono durante el día, ni siquiera por la noche, ni siquiera traigas un bolso", aconseja Laura en su vídeo de TikTok, "encierra toda tu mierda dentro de tu Airbnb": "También es importante tener en cuenta que si alguien te está robando, no lo persigas, no lo recomiendo, no recojas basura del costado de la calle y la tires allí".

Laura reconoce que "cualquier cosa podría haber pasado": "Pero al final del día, Jen está a salvo. Caitlin y yo todavía tenemos nuestros teléfonos. Jen todavía tiene su pasaporte. Nos vamos a casa y dentro de unos días Jen recibirá un teléfono nuevo. Podría haber sido mucho peor. Y llevamos a Jen a Taco Bell esta mañana. Entonces ella estará bien".