"Me recuperé de una anorexia y Play Boy me exigió perder más peso"

El mundo del modelaje, al igual que otros sectores, ha ido evolucionando. A parte de ser una profesión, se ha convertido en un movimiento social que intenta romper con la presión estética. Montse Roura, modelo de pasarela con 10 años de experencia, ha explicado en Informatius del Migdia de COPE Catalunya i Andorra lo que piensa de esta profesión y cómo le ha llegado a perjudicar en su salud.

Montse cree que actualmente el modelaje y sus requisitos han cambiado mucho y de forma positiva. "Antes los ideales eran extremadamente delgados, tanto en revista como en pasarela y eso hacía que muchas chicas cogiéran anorexia bulimia u otros trastornos". De hecho, ella misma sufrió ambos trastornos.

La presión estética en esta profesión perjudica a muchas de las modelos hasta el punto de enfermar y poner en juego su salud por tener un aspecto físico ideal. Montse apunta que "comencé teniendo anorexia y después bulimia, estuve muchos años para curarme". Desafortunadamente, su ambiente de trabajo no se lo puso fácil ya que, una vez curada "Play Boy me exigió adelgazar 5kg y volví a recaer". En este caso, que la modelo ya estaba sana, no perdió los 5kg que le pidieron, sino que se obsesió con su cuerpo y perdió 10.

A día de hoy, vemos como el mundo del modelaje ha cambiado sus cánones de belleza y empieza a incorporar tallas más grandes. Montse nos habla de las modelos curvis y de la repercusión tan positiva que tienen en la sociedad. "Lo hacen muy bien porque así las niñas ven otros tipos de modelo aparte de chicas muy delgadas". Y es que los parámetros para poder dedicarte al modelaje han cambiado aunque como comenta Montse "depende del tipo de modelo que quieras ser, no hay unas medidas exactas pero que se vea un cuerpo saludable".

Además, ha confirmado que ahora mismo está recuperada, se siente muy agusto con ella misma y opina que "han hecho muy bien en cambiar el prototipo de modelo".