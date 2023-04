Apuñalado gravemente por su pareja en Barberà del Vallès

Una mujer presuntamente ha apuñalado de gravedad a su pareja en Barberà del Vallès (Barcelona). Según los vecinos, la mujer le habría atacado una arma blanca durante una pelea. El entresuelo y la entrada principal estaban cubiertos de un recorrido de sangre que empezaba en las escalas hasta el portal del edificio. Según han confirmado los Mossos d'Esquadra a COPE, el hombre fue trasladado por una ambulancia de los Servicios de Emergencia (SEM) al el Hospital Taulí de Sabadell (Barcelona), donde llegó gravemente herido. El incidente tuvo lugar en el 250 del Paseo Doctor Moragas a las 20:30 del jueves 27 de abril. Los Mossos están investigando lo sucedido como un posible caso de violencia doméstica, según han confirmado a esta emisora.

“Yo salí a pasear a los perros y una vecina me advirtió de la sangre. ¡Había mucha!”, exclamó Rosa tras el cordón policial. Ningún vecino tenía permitido entrar o salir durante la detención de la mujer, que se había encerrado en el piso. “Cuando salí vi al chico apuñalado, se lo llevaron en ambulancia”, narra Rosa.

Los efectivos policiales acordonaron el edificio. Según pudieron escuchar los vecinos a través de la radio policial, la mujer se estaba resistiendo a abrir la puerta. “Dijeron que la mujer estaba muy alterada y que había una niña dentro”, alertó Rut a sus amigas.

Momento de la detención



“Me has jodido la vida”, gritaba la mujer momentos antes de ser detenida. Mientras estaba encerrada en el inmueble, algunos vecinos escucharon desde el patio de luces comob presuntamente limpiaba el arma del crimen. “Estaba muy alterada. Entre sollozos decía Hijo de puta, lo que me has hecho”, explicaba Olga, una vecina que pudo oír lo sucedido desde casa. “No se la entendía muy bien, porque jadeaba y lloraba mucho”, añade la vecina.

Tras hora y media, los Mossos detuvieron a la mujer y la trasladaron a dependencias policiales. Fuentes policiales confirman a COPE que se trata de un delito de violencia doméstica con arma blanca, una navaja. El herido continúa ingresado en el Hospital Taulí.

Vídeo Los Mossos de Escuadra detienen a la presunta autora del apuñalamiento.Iker Mons

Peleas de madrugada



No es la primera vez que los implicados se pelean, según narran los vecinos. Explican que la pareja se gritaba a altas horas de la noche y, en algunos casos, se escuchaban golpes. Justo el día anterior tuvieron un altercado similar, pero sin el fatal final. En otras ocasiones, cuando la mujer estaba sola en casa, lloraba sola o llamaba por teléfono para explicar sus peleas con su pareja. “Me ha jodido la vida”, repetía la mujer una y otra vez.