El problema d'esborrar un tatuatge

Abans quan algú decidia fer-se un tatuatge, ho havia de tenir molt clar perquè era de per vida ,però avui dia existeixen mètodes amb els quals te'ls pots esborrar. De fet, hi ha un estudi que conclou que el 50% de les persones tatuades se'ls trauria. Parlem amb una persona que ha decidit fer el pas d'esborrar-se un tatuatge, Begoña Gutiérrez.



- Per què vas decidir fer-te aquest tatuatge en aquell moment?



Me'l vaig fer amb divuit anys i en aquell moment no era conscient del que estava fent.



- Quin tatuatge et vas fer?

Un trivial mitjà a l'esquena, en aquella època estaven de moda. Evidentment, després de vint anys ja no m'agrada.



- En quin moment vas decidir fer el pas d'esborrar-te'l?



Quan vaig fer-me gran em vaig adonar que físicament ja no anava amb la meva personalitat.



- Et va costar trobar un lloc per treure'l?



Em van recomanar un lloc i de fet és molt bo. La veritat és que costa una mica, però te l'acaben traient.



- Quant temps triga a marxar un tatuatge com el teu?

Porto 8 sessions de làser. Un cop cada mes i mig.