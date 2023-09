El "gas de la risa" una droga barata i perillosa

Creix el consum de l'òxid nitrós o "gas de la risa" entre els joves. Un dels principals motius és perquè és una droga barata i legal, però també molt perjudicial per a la salut. Parlem amb el director estatal d'Energy Control, Claudio Vidal.



- L'òxid nitrós és legal i s'utilitza amb fins comercials.



Clar, és una substància molt coneguda en l'àmbit sanitari pel seu ús com anestèsic, però també l'usa rebosteria per fer nata muntada entre d'altres, i per això es considera que és una substància legal.



- Què provoca i perquè és tan perillós?



Que sigui perillosa no prové de la substància sinó de com es faci servir. En aquest cas en concret amb l'òxid nitrós sí que hi ha un consens en el fet que si es consumeix de certa manera, d'una manera moderada presenta petits riscos, però sí que és veritat que hi ha determinades circumstàncies on s'eleva el risc i sí que pot haver-hi conseqüències greus com per exemple quan es consumeix el gas directament dels cartutxos que pot produir cremades bastant greus o quan es consumeix d'una manera repetida amb inhalacions molt seguides o retenint el gas als pulmons, això produeix un desplaçament de l'oxigen que pot afavorir a l'asfíxia. Sí que hi ha persones que desenvolupen uns consums més intensius i prolongats en el temps i els hi pot produir un dèficit de vitamina B12 on apareixen problemes en el sistema immunitari.