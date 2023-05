Efecto pasillo presenta "Los reyes del Mambo"

El concert que tenia previst EfectoPasillo per la sala Luz de Gas del dia 19 es canvia al dia 29 de desembre. Ens donen més detalls la banda.



- Què ha passat?



El nostre guitarrista que està una mica delicat de salut, però ja s'està recuperant, tot i això, necessita reposar durant un mes i no volíem presentar aquest nou projecte musical "Losreyes del mambo" sense un de nosaltres.



- El nou concert es farà a la sala Luz de Gas el dia 29 de desembre a les vuit del vespre?



Sí, presentarem aquest nou disc i es tracta d'un àlbum molt variat on hi ha cançons que recordaran als inicis de la banda, també hi haurà ritmes més pausats o una mica de rock.



- Sempre heu destacat per ser un grup molt optimista.



Ens agrada pensar que les coses negatives sempre tenen una sortida bona perquè si no què fem? Ens submergim en la tristesa i la melancolia? Els quatre a la nostra vida en general tenim un caràcter molt positiu evidentment som persones, podem tenir moments millors i pitjors, però sempre ens divertim moltíssim fent música i jo crec que això es contagia a les cançons.