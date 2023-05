Més de la meitat dels estrangers a Barcelona no podran votar a les municipals de diumengue

Aquesta mitjanit s'acaba la campanya electoral i diumenge la majoria podrem exercir el dret a vot. Diem la majoria perquè els ciutadans estrangers no ho tenen tan fàcil. De fet, en alguns casos, depenent del país d'origen, no tenen aquest dret a vot. Això afecta, per exemple, a dues de les comunitats més nombroses que hi ha a Catalunya: xinesos i pakistanesos. Yolanda Bernal





Es dona el cas de que aquests ciutadans no podran votar diumenge, i en canvi, sí podran fer-ho 4 persones que són de Trinitat i Tobago, i que viuen a Catalunya. Per què passa això? Doncs perquè per poder votar en les municipals hi ha d'haver un conveni de re-ci-pro-ci-tat entre els dos països. I aquest conveni no existeix amb la Xina i el Pakistàn. A banda d'aquest conveni, s'han de complir altres requisits: estar empadronat i sol.licitar la incorporació al cens. Això és suficient pels ciutadans de la Unió Europa. Per la resta, encara hi ha altres qüestions a tenir en compte. Ens ho ha explicat l'Anabel Rodríguez, que és directora de l'Area de Dret de ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona:





Està clar que no és un procés ni ràpid ni fàcil, sobretot per ciutadans d'alguns països que potser no estan acostumats. I per això justament, no hi ha moltes persones estrangeres que demanin exercir el seu dret a vot:





Hem de dir que les persones estrangeres només tenen dret a votar en les eleccions municipals. No poden fer-ho ni en les autonòmiques ni en les generals. S'hauria de canviar la llei elcctoral.





Estem parlant dels ciutadans estrangers que viuen, en aquest cas, a Catalunya, i que tenen dret a votar... però hi ha el cas a la inversa.. ciutadans espanyols que viuen temporalment a l'estranger i que també poden votar, per correu









Es el cas del Pau, de 23 anys i del Masnou que, temporalment, viu i treballa a Luxemburg. Fa unes setmanes va els tràmits a l'ambaixada per poder votar per correu però, per problemes aliens, no ho ha pogut fer.

El cas del Pau no és aïlllat. Hi ha més casos de ciutadans espanyols que estan fora i que s'han quedat sense poder votar. El Pau es queixa de que el sistema no sigui una mica més flexible.





Un matís important. Només poden votar diumenge els ciutadans espanyols que estiguin a l'estranger de forma temporal. No els qui resideixen de forma habitual fora d'Espanya.