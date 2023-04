Si diem que Catalunya s'ha convertit en un paradís per als okupes, segur que no li sorprén pràcticament a ningú. Liderem el rànquing d'okupacions il.legals de tota Espanya i tenim a tres províncies, Barcelona, Tarragona i Girona, entre les 10 primeres posicions. Si hem arribat a aquesta situació és, en part, gràcies a una legislació massa permissiva i també per la manca de policia suficient que pugui evitar aquestes okupacions, que moltes vegades van lligades a les màfies. Està canviant el perfil d'okupa i també del tipus de vivenda a okupar....ara es busquen pisos a punt per estrenar.

Es el que ens ha explicat Emilià Lázaro, que és vicepresident del Gremi de Constructors de Terrassa. Això d'okupar pisos a punt d'estrenar, de promocions de nova construcció, no és una pràctica recent, però sí que es va extenent. En el cas del Gremi de Terrassa, han tancat un acord amb mossos i policia local per actuar ràpidament davant de la okupació de vivenda nova. Els okupes aprofiten l'impàs de pocs mesos que hi ha entre la compra i l'entrega del pis. I com que són pisos nous i buits, es queden amb el millor.

Un problema afegit per als constructors de pisos., si els okupen una promoció, en plena venda, els possibles compradors, evidentment, es poden fer enrerea perquè no volen problemes.

Canvis en el tipus de vivenda a okupar i també, com dèiem abans, del perfil d'okupa. Hi ha okupacions realment per necessitat.. famílies que no troben cap altra sortida, però cada vegada hi ha més casos de persones que directament no tenen escrúpuls i pretenen viure directament de rendes..

I aquest perfil seria el d'un okupa que té una feina, per tant, té ingresos, però no vol pagar un lloguer. Els experts li han posat un nom.. és el perfil d'un okupa acomodat. Maria José Tarancón és advocada especialista en okupacions, ens confirma que hi ha inquilins que acaben el contracte de lloguer, o el propietari els hi vol pujar. I el que fan és deixar de pagar però quedar-se el pis.

Quin es el problema? Doncs que les administracions no fan el seguiment que caldria i no es comprova quines okupacions són per necessitat o són perquè directmanet no es vol pagar. Davant d'això, el propietari no té cap altra opció que iniciar tota una creuada judicial que pot durar anys i que, a més té un cost.. en advocats o en detectius per demostrar en definitiva que és una victima d'okupació il.legal.