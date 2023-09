Campanya de prevenció del mosquit tigre en propietat privada “A casa teva"

L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha posat en marxa la campanya “A casa teva: fem prevenció del mosquit tigre”. Té l’objectiu de capacitar a la ciutadania mitjançant la informació, sensibilització i conscienciació per fer una prevenció eficaç als espais privats i està orientada ha reduir els focus de cria en aquest àmbit. Així doncs, es fan visites a domicilis seleccionats de diferents barris que inclouen una inspecció informativa als patis, terrasses o jardins per mostrar els focus potencials de cria i ensenyar com actuar per gestionar-los correctament. La campanya es va posar en marxa el mes de maig i s’allargarà fins a l’octubre. Des del seu inici al maig s’han fet al voltant de 400 primeres visites.

La selecció dels domicilis es fa prèviament segons una anàlisi que té en compte característiques del medi, de l’espècie i aspectes relacionats amb les desigualtats socials. A més de la inspecció informativa, en les visites es fa una enquesta sobre coneixements generals dels mosquits, nivell de preocupació davant les picades o la transmissió de malalties, i tipus d’actuacions que realitza el ciutadà a casa per prevenir-ne la proliferació. Se’n faran dues en el mateix domicili, sempre que sigui possible, per avaluar la intervenció i el grau de satisfacció amb la mesura. Abans de fer les visites, s’informa amb cartells a cada finca indicant què es farà, a on, quan i en quin horari. Les persones que les fan van uniformades i identificades com a personal de l’ASPB.

Una eina útil per a la prevenció i control del mosquit tigre

La manera més eficient de controlar la proliferació de mosquits és evitar que es reprodueixin i això s’aconsegueix eliminant els seus llocs de cria. Aquesta estratègia de prevenció és l’element principal del Programa de vigilància i control de mosquits que executa l’ASPB en els espais públics de la ciutat. Un dels principals objectius d’aquesta tasca és reduir els riscos que pot comportar el mosquit tigre en la possible transmissió de malalties importades. Ara bé, cal tenir en compte, que aproximadament el 70% de l’activitat d’aquest vector es concentra en propietat privada. Per això, la sensibilització i col·laboració ciutadana són claus per a la seva prevenció i control.

En aquest sentit, la intervenció ha demostrat ser una eina útil. Així ho mostren els resultats de la prova pilot que va dur a terme l’ASPB l’any 2021 per valorar-ne l’efectivitat en la reducció de focus de cria en l’àmbit privat. En aquell moment es van visitar prop de 100 domicilis. Entre els principals resultats, es va observar una millora en el grau de coneixements dels mosquits i una àmplia reducció dels focus de cria, així com un alt grau de satisfacció dels veïns i veïnes visitades.

Totes i tots podem contribuir a evitar la proliferació de mosquits fent petites rutines a casa. Fer una revisió cada 5 o 7 dies de les zones exteriors per no acumular aigua és una mesura senzilla i eficaç pel seu control. Amb el mosquit tigre això és especialment rellevant, ja que aprofita petits basals d’aigua en recipients com gerros, cubells, testos o joguines per reproduir-se. Per tant, saber identificar-los, vigilar-los, retirar-los, buidar-los o posar-los cap per vall és clau per reduir els seus punts de cria.