Augmenten les vendes de cotxes de segona mà

La venda de cotxes de segona mà és un mercat que està creixent, i molt, a tota Espanya. En concret ha pujat un 3.4% amb respecte a l'any passat en els mesos que portem de 2023, el que equival a una xifra de 467.975 unitats. Només durant el mes de març es van vendre més de 178.000 cotxes, un 2.1% més que en el mateix mes del 2022, segons dades de la “Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos”. Aquesta organització també ha demanat al Govern més ajuda a la venda de vehicles de segona mà, mitjançant un pla d'ajuda per a rejuvenir el parc circulant, fomentant així la compra-venda de cotxes de segona mà de menys de cinc anys. Pel que fa als canals, la venda de vehicles d'ocasió als concessionaris ha pujat un 49,2% en el que portem d'any, si ho comparem amb les mateixes dates de l'any passat. El mercat s'està decantant per cotxes més nous, segons diuen les dades, i és que les vendes de turismes de menys de 12 mesos ha pujat més d'un 25% i les vendes dels que tenen entre un i dos anys ha augmentat un 28.5%. Els particulars, on es comercialitzen unitats més antigues, és el canal que més “pateix”, amb un descens del 3.1%. Pel que fa al tipus de motor, el 5.9% de les vendes de cotxes de segona mà fins al març correspon a vehicles diesel, amb un total de 261.582 unitats, mentre que els de benzina van tenir un pes del 37.2% del total, fins arribar a les 173.976 unitats, el que suposa una crescuda de. 6.8% respecte al mateixos mesos de l'any passat. Tot i aquestes millores en les xifres de vendes, encara estem lluny de les dades pre-pandèmiques.