Informatiu migdia 03-10

Segon dia consecutiu de caos a Rodalies. Una doble avaria en diferents punts de la xarxa ferroviària han deixat afectacions a les línies R-2, R-3 i R-11 des de primera hora del matí. Un incident entre el pantògraf d'un tren i una catenaria a la R-3 i la falta d'alimentació elèctrica que afecta la R-2 i la R-11 han deixat un panorama de malestar i indignació entre els usuaris a les andanes afectades. El Govern independentista reclama el traspàs integral del servei de Rodalies com a solució màgica d'un servei saturat i una xarxa massa tensionada.

Un insttiut de Girona ha instal.lat el primer simulador per aprendre a conduir camions. El fan servir alumnes del cicle formatiu del grau mitjà de transport. Una iniciativa que ha començat per la mancaça de treballadors en aquest sector. I si no t'agrada ser camioner pots provar de fer-te campaner. Neix a La Vall d'en Bas a la Garrotxa una nova escola on el curs comença aquest mes d'octubre.





Les agències de viatges esperen tancar un any de record després d'un bon estiu. La patronal del sector un 91% dels associats han registrat un increment de vendes respecte el 2022.





Les Terres de l'Ebre els productors d'oli d'oliva alerten que la producció torna a caure en plena inflació del preu de consum. En canvi els viticultors del Penedés estan preocupats perquè enflen la recta final d'una verema extremadament seca. Han advertit que la collita ha caigut un 50% i mirant cap al futur el sector estudia mesures per adaptar la vinya a les adversitats del canvi climàtic.