Informatiu migdia 14-04

En Informativos Mediodía hemos hablado sobre el proceso independentista. Esta semana Pere Aragonés ha exigido un nuevo referéndum, esta vez bajo el nombre de acuerdo de claridad. Este proceso político incluye la deconstrucción histórica. Pere Aragonés impulsa y destina 2 millones de euros para retirar las actuales pinturas de la sala San Jordi del Palau de la Generalidad, amparándose en el acuerdo de una comisión presidida por Quim Torra en 2019. Los murales recrean episodios históricos como la llegada de Colón a Barcelona, el compromiso de Caspe o la Batalla de Lepanto.



Esta semana los puntos de atención para adquirir la T-Mobilitat en Barcelona están desbordados. Lo que supone un avance en el despliegue de la controvertida tarjeta de plástico se ha convertido en una pesadilla para los estudiantes que son los usuarios más habituales de la T-Joven. Las colas son interminables, ya que sin esa tarjeta ya no hay forma de comprar una T-Jove, el título que permite a los menores de 30 años utilizar el transporte público de forma ilimitada durante tres meses por 40 euros. Incluso puedes estar unas dos horas para conseguir turno en los puntos de atención de la T-Mobiliat.



En previsión de que la sequía se alargue, los bomberos ya han adelantado la precampaña forestal por el estado de la sierra de Collserola y no descartan cerrar el Parque en caso de riesgo extremo de incendio.



Según cifras del instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) tres comarcas tarraconenses se sitúan en las que más retroceso demográfico tienen en los últimos 5 años. Terra Alta, Priorat y Ribera de Ebro no paran de perder habitantes. Falset, la Fatarella, Flix y Ascó son los municipios que más habitantes han visto marcharse. La fotografía de estas tres comarcas tarraconenses dibuja a la perfección el riesgo real de algunos pueblos que pueden desaparecer. Las últimas cifras apuntan que unos 200 municipios de los 947 que están en riesgo de quedar vacíos.