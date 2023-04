Loles Vives demuestra que el atletismo no entiende de edades

La atleta catalana Loles Vives, con 21 años, fue la primera española que consiguió parar el cronómetro por debajo de los 12 segundos en los 100 metros lisos. 44 años después, a sus 65 años, se ha vuelto a proclamar campeona pero, esta vez, en salto de longitud en el Mundial de Atletismo Indoor de la categoría Máster.

Mar Puerto, ha podido hablar con ella sobre sus trayectoria y como ha vivdo la evolución de este deporte. Loles confirma que desde que ganó con 21 años, hasta ahora, han cambido muchas cosas, sobretodo "la forma en la que me tomo el atletismo". En su etapa de atleta profesional, se dedicaba con cuerpo y alma al atletismo. Ella misma explica que actualmente sigue teniendo el espíritu competitivo pero que es distinto: "en la etapa máster la manera de tomarse el atletismo es diferente, ya no tienes tanta responsabilidad. Hay una diversión diferente porque no tienes la presión de estar en la élite".

Otros aspectos de los que han cambiando son "las zpatillas de clavos, las pistas, la nutrición, la psicología...". Y es que actualmente los deportistas lo tienen más fácil porque están más cuidados. Loles reconoce que "tengo encidia sana de las velocistas actuales" puesto que los avances que ha habido ayudana rendir más y mejor.

A pesar de todos sus logros, Loles no quería dedicarse al atletismo. Desde pequeña hbaía soñado con ser gimnasta pero tenía que desplazarse hasta Barcelona. Como sus primos hacían atletimso, empezó a practicarlo ella también en Manresa y rápidamente se dieron cuenta de lo rápida que era.

Loles considera que su éxito en el atletismo no es cuestión de sacrificio, sino un privilegio. "Si quieres resultados te tienes que sacrificar, irte a dormir temprano, entrenar cuando no tienes ganas... Pero cuando hacer una cosa que te gusta y disfrutas, no considero que sea un sacrificio".

Actualmente su objetivo es "seguir siendo velocista a pesar del paso de los años, entrenar y seguir mejorando". Para ella es muy satisfactorio conseguir todo lo que se propone, como la medalla en salto de longitud el pasado mes de marzo en el Mundial Máster ya que, como dice ella, los años pasan y las cosas se ponen difíciles. Además ha dejado muy claro que, "mi intención es seguir corriendo hasta que el cuerpo pueda".