Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

La nueva ley de alquiler pone topes a la subida del precio del alquiler. Durante el 2023 la subida máxima se sitúa en el 2%, durante el 2024 será un 3% y a partir del 2025 se ha de negociar, en función del IPC. Analizamos esta nueva ley con el director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, que cree que “va a ser nefasta para el mercado de alquiler, no solo para los arrendadores, sino también para inversores, promotores y, aunque parezca contradictorio, para los propios arrendatarios”.

Zurdo asegura que “todas las medidas que contiene van en contra de los arrendadores e inversores, que son los únicos que pueden generar oferta y aumentar el parque de viviendas” con lo cual “la oferta de las viviendas de alquiler se verá drásticamente reducida”. Debido a la disminución de la oferta, los precios subirán. Además, esta nueva ley provocará que “los arrendadores de viviendas desplacen sus inversiones hacia otro tipo de alquileres donde no les afecten estas limitaciones”. El director de la Agencia Negociadora del Alquiler afirma que “proliferarán los alquileres turísticos, de temporada, de habitaciones, de locales o bien de oficinas” debido a que no se rigen por el código civil y no les afectan ninguno de estos límites.