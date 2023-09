Com cada any, durant la tardor s’inicia la campanya de vacunació contra la grip i de la covid

El període ideal per a vacunar-se contra la grip i la COVID-19 són els mesos d’octubre a desembre (tot i que la vacunació també es pot realitzar durant tota la temporada fins al mes de març). Cal destacar la importància de la prevenció d’aquestes infeccions respiratòries, ja que, durant la tardor i l’hivern és quan més circulen aquest virus. En algunes persones, els virus responsables d’aquestes malalties poden arribar a produir complicacions greus. Vacunar-se, doncs, és vital per reduir la transmissió d’aquestes malalties i per a prevenir-ne complicacions.

Les vacunes contra la grip i contra la COVID-10 protegeixen a les persones on està indicada la vacunació contra ambdues malalties i les possibles complicacions. Addicionalment, els objectius de la vacunació contra la grip i contra la COVID-19 són reforçar la protecció de les persones més vulnerables, així com del personal sanitari i sociosanitari, per intentar reduir les infeccions i la mortalitat associada, contribuint també a millor reduir l’impacte en la pressió assistencial. Les Vacunacions són la mesura de salut pública més cost-efectiva. A Catalunya cada any estalvien més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions.

Aquesta temporada, com a novetat s’ha introduït la recomanació de vacunació en els infants de 6 a 59 mesos.

Persones amb alt risc de complicacions

Població infantil de 6 a 59 mesos

Persones de 5 a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip

Persones fumadores

Altres col·lectius

Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcines, i també a aus salvatges o altra fauna silvestre

Docents

Actualment, s'observa, tant a Catalunya, com a Espanya com a nivell internacional, una tendència ascendent en la incidència d'infeccions i d'hospitalitzacions per COVID-19, probablement relacionada amb l'aparició de noves subvariants d'òmicron amb més transmissibilitat i fuita immune (XBB1.5+ F456L, EG.5 i BA.2.86). Tot i això, no s'ha observat un impacte en la gravetat. L'augment de les hospitalitzacions s'ha produït fonamentalment al grup de població de 80 anys i més. Tenint en compte que l'efectivitat per vacunació i/o per infecció prèvia baixa al llarg del temps, i que els virus respiratoris solen circular més i causar patologia durant la tardor i l'hivern, s’han fet les recomanacions per a la temporada 2023- 2024.

A Catalunya, disposem ara de vacunes adaptades a les noves variants Òmicron circulant, concretament enfront de la XBB.1.5, que poden evitar una càrrega important de mortalitat i malaltia greu, i una gran sobrecàrrega del sistema sanitari.